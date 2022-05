Stand: 23.08.2019 20:07 Uhr Special-Olympics-Weltspiele: Ehrung für Sportler

Abu Dhabi war im März Austragungsort der Special-Olympics-Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Deutschland war mit 160 Athleten dabei - mittendrin auch acht Sportler aus Schleswig-Holstein. Zusammen brachten sie zwölf Medaillen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit nach Hause. Am Freitag hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sechs der Sportler in der Staatskanzlei in Kiel empfangen: Inka Thun (Reiten), Jan Knoll (Kajak/ Rudern), Stefanie Lutz (Inline-Skaten/ Rollschuh-Fahren), Svenja Frobel (Schwimmen), Valentina Beck (Leichtathletik) und Michaela Harder (Leichtathletik). "Die Leistungen, die Sie vollbringen, sind großartig. Sie sind echte Vorbilder", sagte Günther im Rahmen des Empfangs.

"Es war das Ereignis ihres Lebens"

Der Zweite Vorsitzende des Special-Olympics-Verbandes Schleswig-Holstein, Dieter Lutz, war bei den Weltspielen in Abu Dhabi mit dabei. Er zeigte sich begeistert von der Veranstaltung. "Vor allem für die Athleten: Es war das Ereignis ihres Lebens", sagte Lutz. Sie hätten neben dem Sport unter anderem die Möglichkeit gehabt, Land und Leute kennenzulernen. "Es war etwas Einmaliges, was eigentlich die meisten dieser Athleten nie wieder sehen können." Die Ehrung durch den Ministerpräsidenten sei eine weitere Anerkennung, so Lutz.

Gold und Silber für Michaela Harder

Eine der erfolgreichen Teilnehmerinnen war Leichtathletin Michaela Harder von den Schleswiger Werkstätten. Bei den nationalen Special Olympics in Kiel 2018 war sie eine der Besten gewesen. Damit hatte sich die 35-Jährige für die Weltspiele qualifiziert. Nach Abu Dhabi musste sie alleine, ohne Trainerin und Familie, reisen.

Doch auch ohne die gewohnte Unterstützung war die Läuferin erfolgreich und holte bei drei Starts zwei Medaillen: Gold mit der 4x100-Meter-Staffel und Silber über 5.000 Meter.

Mit den beiden Medaillen soll Harders internationale Karriere noch nicht zu Ende sein. Ihr Ziel ist die Qualifikation für die nächsten Weltspiele 2023 in Berlin.

