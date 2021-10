Spaziergänger finden Python in Vieburger Gehölz bei Kiel Stand: 15.10.2021 15:01 Uhr Einen großen Albino-Python haben Spaziergänger am Donnerstagnachmittag laut Polizei im Vieburger Gehölz bei Kiel entdeckt.

Die Spaziergänger alarmierten die Polizei. Eine Beamtin und ein Beamter fanden die große, helle Würgeschlange daraufhin regungslos auf einem Holzgestell mitten im Wald. Der Python war "aufgrund der kalten Temperaturen vollkommen regungslos", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Reptil vorsichtig erwärmt

Das Tierheim Uhlenkrog nahm die Würgeschlange auf. Zunächst sei nicht klar gewesen, ob das Reptil überleben würde, so die Polizei. Am Freitag hätten die Tierheimmitarbeiter jedoch berichtet, dass die Schlange vorsichtig erwärmt werden konnte und am Leben ist.

Wie die Schlange in den Wald gekommen ist und wem das Tier gehört, dazu weiß die Polizei aktuell nichts.

