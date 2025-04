Stand: 07.04.2025 06:31 Uhr Sparkasse Westholstein stellt Elektrobusse zur Verfügung

Die Sparkasse Westholstein will die emissionsfreie Mobilität in ihrem Geschäftsgebiet Dithmarschen und Steinburg fördern. Man wolle einen neuen Weg mit zwei neuen Elektro-Bussen beschreiten, teilte Vorstandsmitglied Thorsten Biller mit. Konkret wolle man jeweils einer Gemeinde in Steinburg und einer in Dithmarschen für ein Jahr einen E-Bus zur Verfügung stellen. Örtliche Vereine und Einrichtungen könnten die E-Busse dann kostenfrei nutzen, so Biller. In der Pilotphase sollen die E-Busse in Kellinghusen und Meldorf eingesetzt werden. Man sei schon sehr gespannt, wie das Angebot angenommen werde und wolle so die emissionsfreie Mobilität in der Region verbessern, so der Sparkassen-Vorstand.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Kreis Steinburg