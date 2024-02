Stand: 28.02.2024 12:08 Uhr Spätfolgen von Covid-Erkrankungen in SH

Viele Menschen in Schleswig-Holstein, die sich in der Pandemie-Zeit mit dem Corona-Virus infiziert haben, leiden laut der AOK NordWest unter Spätfolgen. Von Beginn der Pandemie im März 2020 bis zum Ende des vergangenen Jahres haben sich fast 57.000 AOK-Versicherte im Land mindestens einmal wegen Corona krankschreiben lassen. Bei rund 2.000 Menschen - mit und ohne Krankschreibung - wurden Spätfolgen festgestellt. Dazu zählen unter anderem Kurzatmigkeit, anhaltender Husten, Gedächtnisprobleme oder schwere Erschöpfung. Besonders häufig betroffen sind laut AOK Beschäftigte mit viel Menschenkontakt in den Sozial- und Gesundheitsberufen.

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.02.2024 | 12:00 Uhr