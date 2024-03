Stand: 04.03.2024 18:51 Uhr Sozialverbände in SH kritisieren Bürokratie und Projektplanung

Die Arbeiterwohlfahrt Schleswig Holstein und der Paritätische Wohlfahrtsverband haben am Montag in Kiel Kritik an der Organisation der sozialen Arbeit im Land geäußert. Die Verbände kritisieren unter anderem, dass viele Projekte oft auf einen begrenzten Zeitrahmen geplant und finanziert werden. Die Verbände wünschen sich weniger Bürokratie und mehr Möglichkeiten, um neue Ansätze auszuprobieren.

Zahlreiche Hilfsorganisationen und Verbände haben die Forderungen mit der Überschrift: "Zusammen für soziale Gerechtigkeit: Wir brauchen einen Masterplan" unterzeichnet. Am 22. Mai ist eine Großdemo in Kiel geplant.

