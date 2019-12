Stand: 18.12.2019 17:17 Uhr

Sorgen um einige Tierarten in Schleswig-Holstein

Der Kiebitz, die Uferschnepfe oder der Austernfischer - sie alle teilen das gleiche Schicksal: Sie sind in Schleswig-Holstein vom Aussterben bedroht. Das geht aus dem Jahresbericht für biologische Vielfalt hervor, den Umweltminister Jan-Philipp Albrecht (Grüne) vorgestellt hat. So ist insgesamt die Zahl der Insekten, Tier- und Pflanzenarten in den vergangenen 15 Jahren um rund ein Viertel zurückgegangen. Weitere gut 40 Prozent sind bedroht. "Der Kampf gegen den Verlust der Artenvielfalt hat denselben Stellenwert wie der Kampf gegen den Klimawandel", sagte Albrecht.

Mensch nimmt Arten Lebensraum

Die Gründe sind vielfältig: Grünflächen fehlen, es gibt immer weniger Wälder und Moore trocknen aus, deswegen finden viele Insekten- und Vogelarten immer weniger Futter. Ursache für die Veränderungen ist der Klimawandel. Außerdem finden Küstenvögel durch den Tourismus keine Nistplätze am Wasser. Auch die Landwirtschaft ist in der Verantwortung - durch intensives bewirtschaften der Äcker sterben Insekten und die fehlen dann vielen Vogelarten wiederum als Nahrungsquelle. Kurz gesagt: der Mensch gibt Tieren und Pflanzen kaum noch Überlebensraum.

Fünf Millionen für Wälder und Moore

Die Landesregierung will 2020 fünf Millionen Euro für die Artenvielfalt ausgeben. "Wir wollen gerade beim Insektenschutz nachsteuern. Wiedervernässung von Moorflächen, Neuwaldbildung und auch Grünlandstärkung", erklärt Albrecht. Geplant ist auch, Straßenränder oder Verkehrsinseln grüner zu machen.

Außerdem sollen Gemeinden Bürger besser aufklären, wie sie ihre Gärten artenfreundlicher gestalten können - weniger Steingärten, Verzicht auf Pestizide und Torf sowie weniger Düngemittel. Bei der Bepflanzung sei die Wahl heimischer Pflanzen ratsam. "Diese Mittel sollen dazu beitragen, dass es auch in Zukunft noch summt und brummt", sagte Albrecht.

Gute Nachrichten vom Wild

Weiter hoch sind im Norden dagegen die Wildbestände. Im Bereich Rotwild gab es im Jagdjahr 2018/19 mit 1.218 Abschüssen einen Rekord (plus 16 Prozent im Vorjahresvergleich). Beim Damwild erzielten Jäger mit 11.749 erlegten Tieren ebenfalls einen Höchstwert. Bei Wildschweinen ging die Zahl der Abschüsse nach dem Rekord im Vorjahr dagegen um 17 Prozent auf 16.276 Tiere zurück.

Sorgen bereitet Minister Albrecht die afrikanische Schweinepest. Angesichts der bis kurz vor die deutsche Grenze vorgerückten Tierseuche seien weiter erhebliche Anstrengungen nötig, um die Schwarzwilddichte im Land zu reduzieren, sagte er.

