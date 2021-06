Sonnenfinsternis über SH: Schattenspiel heute Mittag Stand: 10.06.2021 10:13 Uhr Bis zu 20 Prozent der Sonne sind gegen 12.30 Uhr vom Mond bedeckt - von Schleswig-Holstein aus gesehen. Um diese teilweise Sonnenfinsternis sehen zu können, braucht es spezielles Equipment.

Wie viel Prozent der Sonne vom Neumond heute verdeckt sind, hängt von der Perspektive ab - also vom Standort auf der Erde. Der Leiter der Sternwarte Neumünster, Marco Ludwig, schätzt, dass schon in Hamburg nur noch 17 Prozent Überdeckung zu sehen sind, in Süddeutschland sind es nur noch sechs Prozent. Im Alltag wird das auch in Schleswig-Holstein nicht zu bemerken sein, sagt Ludwig. "Das reicht noch nicht aus, um merkbar eine Verdunkelung der Umgebung wahrzunehmen." Mit passendem Beobachtungsequipment sehe die teilweise verfinsterte Sonne dennoch eindrucksvoll aus - zum Beispiel mit Sonnenfinsternisbrillen oder professionellen Sonnenteleskopen, wie sie Schulen und Astronomen haben.

Teilweise Sonnenfinsternis: Von 11.30 Uhr bis 13.40 Uhr

Etwa eine Stunde vor dem Maximum der teilweisen Sonnenfinsternis beginnt sich der Mond - aus Sicht der Erde - vor die Sonne zu schieben. Eine Stunde nach dem Maximum ist das Spektakel vorbei. Es dauert also von etwa 11.30 bis 13.40 Uhr.

Experte warnt: Nicht ohne Filter in die Sonne gucken

Ludwig warnt: "Unter keinen Umständen sollte man versuchen, mit bloßem Auge in die Sonne zu schauen, da das grelle Sonnenlicht die Augen schädigen kann." Auch ein Fernrohr solle man niemals auf die Sonne ausrichten, wenn es keinen speziell für die Sonnenbeobachtung entwickelten Sonnenfilter enthalte, so Ludwig. "Der ungeschützte Blick durch das wie ein Brennglas wirkende Fernrohr könnte zur Erblindung führen."

Wetteraussichten sind gut fürs Himmelsspektakel

Wer diese Regeln befolgt hat gute Chancen hat gut Chancen, das Himmelsspektakel zu sehen. Denn die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst sagen voraus, dass dem Blick auf die partielle Sonnenfinsternis am Donnerstagmittag in Schleswig-Holstein nichts entgegen steht. Falls sich das kurzfristig ändert, ist der Termin der nächsten teilweisen Sonnenfinsternis schon berechnet: Am 25. Oktober 2022 ist es wieder soweit. Im August 1999 gab es zuletzt eine totale Sonnenfinsternis - die Sonne wurde im Süden Deutschlands vollständig vom Mond bedeckt.

