Sondersitzung im Landtag: Wie sollen die Flutschäden bezahlt werden? Stand: 02.11.2023 18:53 Uhr Zwei Wochen nach dem Jahrhunderthochwasser befasst sich der Landtag am Freitag in einer Sondersitzung mit den Auswirkungen der Sturmflut. Ministerpräsident Günther will in einer Regierungserklärung über die finanziellen Hilfen und das weitere Vorgehen informieren.

Die geschätzte Summe der Flutschäden in Schleswig-Holstein liegt bei 200 Millionen Euro. Bereits am Dienstag hatte sich die Landesregierung gemeinsam mit den Spitzen der Kommunalverbände darauf verständigt, dass es einen Wiederaufbaufonds geben soll. Land und Kommunen wollen sich jeweils zur Hälfte an den Kosten beteiligen. Doch woher soll das Geld kommen? Und wer soll von den finanziellen Hilfen profitieren? Antworten auf diese Fragen erwarten nicht nur die Landtagsabgeordneten. In einer Sondersitzung will die Landesregierung am Freitag weitere Details zu dem Hilfspaket bekanntgegeben.

Im Vorwege hatte Ministerpräsident Günther (CDU) gesagt, dass sich auch der Bund mit 100 Million Euro beteiligen solle. Das ist bislang jedoch unklar. Im Finanzausschuss hatte Staatssekretär Oliver Rabe am Mittwoch eingeräumt, dass viele Dinge noch abgestimmt und geklärt werden müssen. Die Ressorts der Landesregierung würden mit Hochdruck an verschiedenen Programmen arbeiten, so Rabe weiter. Eines davon ist neben dem Wiederaufbaufonds ein Darlehensprogramm. Menschen, die bei der Hausbank nicht die Chance haben, einen zinsgünstigen Kredit zu bekommen, sollen so unterstützt werden.

NDR Schleswig-Holstein wird die Regierungserklärung am Freitagvormittag im Video-Livestream zeigen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturmflut Landtag Schleswig-Holstein