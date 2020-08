Stand: 09.08.2020 18:16 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Sommerwetter: Volle Strände übers ganze Wochenende

An den Stränden in Schleswig-Holstein war an diesem Wochenende viel los. Während am Sonnabend vor allem die Strände in der Lübecker Bucht an ihre Belastungsgrenze kamen, flachte die Lage am Sonntag ein bisschen ab. Zwar waren auch hier schon am Vormittag viele Strandabschnitte in Timmendorf und Scharbeutz gesperrt, doch wie die Kur-und Tourismusdirektionen mitteilten, war der Ansturm durch das bedeckte Wetter etwas geringer als am Vortag. Trotzdem: Die Ampeln auf der Internetseite strandticker.de zeigten den ganzen Tag über von Niendorf bis Rettin immer wieder rote und gelbe Abschnitte.

Timmendorf: Schlangestehen am Strandabgang Schleswig-Holstein Magazin - 08.08.2020 19:30 Uhr Hoffnungslos überfüllte Strände an den Küsten - so das Bild in Schleswig-Holstein. Und für viele Gäste, die nach langem Warten endlich am Ziel waren, gab es eine böse Überraschung.







3,41 bei 17 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kurdirektionen rieten von Anreise ab

Am Sonnabend waren die Strände dagegen am Limit: Die Bürgermeisterin von Scharbeutz und die Kurdirektion am Timmendorfer Strand rieten von einer Fahrt an die Strände ab. Der Landrat von Ostholstein, Reinhard Sager (CDU), appellierte an alle Strand-Besucher, die noch unterwegs waren, auf die weniger bekannten Strände auszuweichen. Timmendorfs stellvertretende Bürgermeisterin Melanie Puschaddel-Freitag bat die Gäste lieber abends zu kommen. An der Nordsee war es vor allem in St. Peter-Ording am Sonnabend eng - allerdings nicht wegen voller Strände: Viel mehr seien verstopfte Zufahrten das Problem gewesen, teilte die Tourismusdirektion mit.

Videos 02:51 Schleswig-Holstein Magazin Viel Andrang am Großensee Schleswig-Holstein Magazin Weil es viele an die Küste zieht, ist es an den Stränden teilweise schwer, Abstand zu halten. Und auch im Binnenland am Großensee in Stormarn war an diesem Wochenende viel los. Video (02:51 min)

Volle Autobahnen und Züge

Auch auf den Straßen war es am Wochendende voll. Das gute Wetter sorgte auf vielen Straßen für Staus. Auf der A1 im Bereich Hamburg sowie weiter in Fahrtrichtung Fehmarn stockte der Verkehr am Sonnabend auf mehreren Kilometern. Auch auf der A7 in Höhe der Rader Hochbrücke und am Grenzübergang Ellund brauchten Autofahrer Geduld. Zum Teil bis zu 10 Kilometer Stau gab es hier. Die Deutsche Bahn meldete auf der Strecke Hamburg-Puttgarden in einigen Zügen eine hohe Auslastung. Zwei Regionalbahnen konnten am Sonnabendmorgen schon keine Fahrgäste mehr mitnehmen. Am Sonntag gab es am letzten Ferientag in Schleswig-Holstein vor allem viel Rückreiseverkehr. Auf der A7 Flensburg Richtung Hamburg staute sich der Verkehr den ganzen Tag über mehrere Kilometer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.08.2020 | 11:00 Uhr