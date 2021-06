Sommer lockt mit heißen Temperaturen - Waldbrandgefahr steigt Stand: 17.06.2021 10:18 Uhr Auf bis zu 35 Grad könnte heute das Thermometer im schleswig-holsteinischen Binnenland steigen. Freibäder und Strände werden gut gefüllt sein. Die Gefahr der Waldbrände steigt allerdings gleichermaßen.

Heiße Luft aus Nordafrika sorgt heute in Schleswig-Holstein für die erste Hitzewelle des Jahres. Die tropische Luft aus der Sahara könnte sogar feinste Sandpartikel in den Norden wehen. Für Menschen sind sie jedoch kaum wahrzunehmen. "Kräftige Hitzegewitter - die könnte es dann vielleicht schon am Freitag geben. Auf jeden Fall ist der Regen dann der Saubermacher", sagt NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader. Wer vor der Hitze flüchten möchte, sollte an die Nordseeküste fahren. Da werden laut Wetterdienst "nur" 28 Grad erwartet. Selbst die Nacht soll mit Temperaturen über 20 Grad heute ungewöhnlich warm bleiben.

Hohe Waldbrandgefahr in 15 von 27 Regionen

Auch bei Böden und Wäldern macht sich das Wetter bemerkbar - sie werden immer trockener. Der Deutsche Wetterdienst veröffentlicht regelmäßig eine Liste mit Regionen, in denen die Waldbrandgefahr steigt. Stand Donnerstag sind von 27 Regionen bereits 15 mit einer "hohen Gefahr" ausgewiesen (Gefahrenstufe 4 von 5), darunter Schleswig-Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg), Wacken (Kreis Steinburg), Lübeck-Blankensee oder Quickborn (Kreis Pinneberg). Am Freitag werden es bereits 16 sein.

Sommerferien und Staus auf Autobahnen

Noch sind die Strände an Nord- und Ostsee lediglich gut besucht, aber nicht restlos überfüllt. Das könnte sich schnell ändern, denn morgen ist in Schleswig-Holstein der letzte Schultag und die sechswöchigen Sommerferien starten. Auch in Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Ferien; in Hamburg, Brandenburg und Berlin dann am 24. Juni. Alle anderen Bundesländer starten später. Der ADAC warnt jetzt schon vor Staus zum Ferienbeginn. Eine hohe Staugefahr gebe es rund um Hamburg, sagte der Sprecher des ADAC Hansa, Christian Hieff. Vor allem die Baustellen nördlich und südlich des Elbtunnels auf der A7 könnten den Verkehr behindern. Kilometerlange Staus wird es laut Hieff auch auf der A1 nördlich von Lübeck geben. Zwischen Pansdorf und Neustadt in Holstein könnten Autofahrer sehr viel Zeit verlieren. Dort steht in Richtung Süden/Lübeck nur eine Fahrspur zur Verfügung, wie der Sprecher der Autobahn GmbH Nord, Christian Merl, erklärte.

