Stand: 30.05.2024 16:27 Uhr Soldaten legen in Büsum Gelöbnis ab

170 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr aus dem Gelöbnisverbund Westküste legen am Donnerstagnachmittag am Büsumer Hauptstrand (Kreis Dithmarschen) ihr Gelöbnis ab. Mit dabei sind Soldaten der Unteroffizierschule der Luftwaffe aus Heide, des Spezialpionierregiments Nordfriesland aus Husum sowie vom Ausbildungszentrum Cyber-und Informationsraum Flensburg. Die Gelöbnisrede hält Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Wegen der zahlreichen Angehörigen und weiterer Besucherinnen und Besucher muss laut Bundeswehr von 17 Uhr an im Ortszentrum mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

