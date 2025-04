Stand: 09.04.2025 16:47 Uhr Soldat stirbt nach Dienstunfall in Schwesing bei Husum

Am Dienstag Abend ist ein Soldat des Flugabwehrraketengeschwaders 1 bei den Vorbereitungen zu einer Übung ums Leben gekommen. Das hat die Bundeswehr mitgeteilt. Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein bestätigte ein Sprecher, dass sich der Unfall auf dem Flugplatz in Schwesing bei Husum (Kreis Nordfriesland) ereignet hat. Obwohl Ersthelfer sofort lebensrettende Maßnahmen einleiteten und Sanitäter schnell vor Ort waren, konnten diese nur noch den Tod des Mannes feststellen, heißt es von der Luftwaffe. Weitere Details gibt die Bundeswehr derzeit nicht bekannt. Das Kriminalamt in Flensburg leitet die Ermittlungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Bundeswehr