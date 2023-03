Sohn erstochen: Prozess gegen 40-jährigen Hamburger startet in Kiel Stand: 15.03.2023 10:30 Uhr Vor dem Kieler Landgericht beginnt heute der Prozess gegen einen 40 Jahre alten Mann aus Hamburg. Der Beschuldigte soll Ende September 2022 auf einem Campingplatz in Bösdorf (Kreis Plön) seinen sechsjährigen Sohn getötet haben. Das Urteil wird Anfang Juni erwartet.

In der Nacht des 24. September 2022 meldete sich laut Polizei um 3:37 Uhr ein Mann über den Notruf und teilte den Beamten mit, dass er soeben seinen sechsjährigen Sohn erstochen habe. Vor Ort fanden die Ermittler den toten Jungen mit mehreren Stichverletzungen. Gegen den Beschuldigten, der sich seitdem in einer geschlossenen Psychiatrie befindet, wurde nun in Kiel der Prozess eröffnet. Zentral ist dabei die Frage der Schuldfähigkeit.

Angst vor Atomkrieg: Mann handelte womöglich im Wahn

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet Mord. Allerdings handelte der damals 39-Jährige demnach "im Zustand der Schuldunfähigkeit" und "der wahnhaften Überzeugung eines bevorstehenden Atomkrieges". Laut einem vorläufigen psychiatrischen Gutachten leidet der Mann aus Hamburg an einer schweren paranoiden Schizophrenie.

Beschuldigte könnte weiter in Psychiatrie bleiben

Im Prozess sollen laut Gerichtssprecher im Kern drei Fragen geklärt werden: Hat der Beschuldigte die Tat begangen? War er zum Tatzeitpunkt schuldunfähig? Von beidem geht die Staatsanwaltschaft aus. Auch soll geklärt werden, ob der Mann eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt? Sollte das Gericht zu dem Ergebnis kommen, wird der Beschuldigte laut Gerichtssprecher wohl weiter in einer psychiatrischen Klinik bleiben. Dies entspräche dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Das Schwurgericht hat zehn Verhandlungstage vorgesehen. Das Urteil wird am 6. Juni erwartet.

