Softwarefehler legt Nord-Ostsee-Kanal lahm Stand: 20.03.2022 12:42 Uhr Ein Softwareproblem in der Verkehrszentrale in Brunsbüttel hat dafür gesorgt, dass auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) nichts mehr geht.

Aktuell können in Kiel und Brunsbüttel keine Schiffe mehr in den Nord-Ostsee-Kanal geschleust werden. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein liegt die Ursache in einer neuen Software. In der Verkehrszentrale des NOK in Brunsbüttel wird damit der Schiffsverkehr im Kanal überwacht. Diese Technik ist nun ausgefallen. Das neue Softwaresystem war gerade erst eingeführt worden.

Ausschleusen weiterhin möglich

Aus Sicherheitsgründen wurde der Schiffsverkehr laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal (WSA) vorerst unterbrochen. Schiffe werden jedoch weiterhin hinaus gelassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.03.2022 | 14:00 Uhr