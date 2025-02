Stand: 03.02.2025 15:21 Uhr Sofortwahl zur Bundestagswahl in Schleswig-Holstein möglich

Seit Montag (3.02.) ist im Lübecker Rathaus die Briefwahl zur Bundestagswahl am 23. Februar möglich. Laut Stadtverwaltung sind bereits Tausende Briefwahlunterlagen in Lübeck beantragt worden. In Ostholstein werden die Briefwahlunterlagen diese Woche per Post verschickt, während im Kreis Herzogtum Lauenburg die Zustellung ab Dienstag erfolgt. In den Kommunen, Gemeinden und Städten in Schleswig-Holstein soll von Montag an (3.02.) jetzt auch das Sofortwählen möglich sein. In Lübeck ist sie wochentags von 9 bis 18 Uhr und freitags bis 12 Uhr möglich. Das heißt man geht zum jeweiligen Wahlbüro, zeigt seine Wahlbenachrichtigung vor, erhält die Briefwahlunterlagen und dann geht es in eine Wahlkabine zum Wählen.

