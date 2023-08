Sofort-Evakuierung in Wesselburen wegen Brand in Getreidesilo Stand: 29.08.2023 13:25 Uhr Ein etwa 40 Meter hoher Getreidesilo in Wesselburen hat in der Nacht zum Dienstag Feuer gefangen. Gegen Mittag gab es eine amtliche Gefahrenmeldung, weil der Silo einzustürzen droht. Straßen mussten geräumt werden.

Weil laut Polizei mit dem Einsturz eines brennenden Getreidesilos in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) "zu rechnen" ist, hat die Gefahrenabwehrbehörde der Stadt bekannt gegeben, dass die Einwohner folgender Straßen heute Mittag sofort ihre Häuser und Wohnungen verlassen mussten:



Gorch-Fock-Straße

Theodor-Storm-Weg

Heider Chausse

Heidstieg

Klaus-Groth-Straße

Bahnstrecke zwischen Heide und Husum ist gesperrt

Am Kohlosseum in Wesselburen ist eine Notunterkunft eingerichtet worden. Laut Polizei waren von der Evakuierung, die inzwischen abgeschlossen sei, etwa 50 Menschen betroffen. Evakuiert wurde im Umkreis von 150 Metern zum Brandort. Auch die Bahnstrecke zwischen Heide und Husum ist gesperrt.

Außerdem hat die Polizei wegen des Einsatzes ganze Straßen gesperrt. Unter anderem ist die Hauptstraße ab Heider Chaussee in Richtung Süden voll gesperrt. Die Autofahrer werden vor Ort umgeleitet.

Getreide rutschte Stück für Stück Richtung Brandherd

Nach Angaben der Regionalleitstelle der Feuerwehr hatte in den frühen Morgenstunden die Trocknungsanlage auf einer mittleren Ebene des Silos in Wesselburen Feuer gefangen. 30 Tonnen Getreide sind dort gelagert. Von dort rutschte das Getreide Stück für Stück in das Trocknungslager nach und heizte das Feuer immer wieder an.

Polizei: Feuerwehr lässt Getreidesilo kontrolliert abbrennen

Bis zu 130 Einsatzkräfte waren viele Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es kam zu starken Rauchentwicklungen. Feuerwehrsprecher Ole Kröger sagte, dass ständig die Temperaturen im Silo kontrolliert werden. Sie liegen bei 600 bis 700 Grad - und das über mehrere Stunden. "Daraufhin hat man sich die Frage gestellt, ob dieses Gebäude in seiner Standsicherheit noch so gegeben ist." Experten des Technischen Hilfswerks (THW) machten schließlich Risse am Gebäude aus - und setzten damit die Marke für die Evakuierung.

Löschwasser von oben über einen Teleskop-Arm

Laut Polizei sind die Löscharbeiten am Mittag daraufhin weitestgehend gestoppt worden, um die Evakuierung vorzubereiten. Nach Angaben von Polizeisprecherin Merle Neufeld werde die Feuerwehr den Getreidesilo nun vermutlich kontrolliert abbrennen lassen. Ole Kröger von der Feuerwehr sagte nach der Evakuierung: "Wir haben nur noch ein Fahrzeug vor Ort, dass jetzt über den Teleskop-Arm Löschwasser zur Kühlung in den Turm einbringt."

Große Mengen Löschwasser fluten den Keller

Die Einsatzkräfte hatten zuvor auch probiert, die Klappe des Trocknungslagers zu schließen, damit kein neues Getreide nachrutschen konnte. Es sei aber äußerst schwierig, an diese Stelle zu kommen, sagte Ole Kröger von der Feuerwehr. Offenbar bestand auch die Gefahr, dass der Silo platzen könnte, sollte zu viel Wasser ins Innere gelangen. Große Mengen Löschwasser fluten den Keller.

Verletzt wurde bei dem Brand bislang niemand. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei vermutlich im sechsstelligen Bereich.

Auf Fehmarn hat das Löschen eine Woche gedauert

Zwischenzeitlich hatten die Einsatzkräfte überlegt, die Flammen mit Kohlendioxid zu löschen. Diese Idee wurde wieder verworfen, weil es vor Ort an entsprechendem Gerät fehlt. Angefordert wurde dann ein Teleskop-Arm aus Rendsburg, um das Feuer besser von oben bekämpfen zu können. Dieser Arm ist weiterhin im Einsatz. Alle anderen Feuerwehrkräfte haben den direkten Gefahrenbereich am Turm verlassen.

Die Feuerwehr ging bis zum Zeitpunkt der Evakuierung von einem langen Einsatz aus. Bei einem Silobrand auf Fehmarn vor gut einem Jahr hatte es eine Woche gedauert, bis das Feuer vollständig gelöscht war.

