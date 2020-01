Stand: 29.01.2020 17:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

So weit ist der Netzausbau in Schleswig-Holstein

Um den Strom aus erneuerbaren Energien in Deutschland von Norden nach Süden zu transportieren, sind neue Leitungen nötig. Eine davon ist die Westküstenleitung. Energieminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) überreichte am Mittwoch den Planfeststellungsbeschluss für den Bauabschnitt von Husum bis Klixbüll (Kreis Nordfriesland) an Tennet. Weiter nördlich kommt der Netzbetreiber weniger gut voran. NDR.de liefert einen Überblick zum Stromnetzausbau in Schleswig-Holstein.

von Jörn Schaar

Wer im Kreis Dithmarschen bei Heide auf der A23 oder der B5 unterwegs ist, der sieht sie fast täglich: Techniker, die in schwindelerregender Höhe an den Strommasten der Westküstenleitung arbeiten. "Wir haben dort mehrere Masten für die Westküstenleitung errichtet. Die Kollegen führen Vorarbeiten für die Beseilung durch", erläutert der Sprecher des Stromnetzbetreibers Tennet, Mathias Fischer. "Beseilung" heißt, dass dort die eigentlichen Leiterseile eingezogen werden sollen. "Das passiert oft mit dem Hubschrauber und ist echte Millimeterarbeit", sagt Fischer.

Baurecht für weiteren Abschnitt der Westküstenleitung

Tennet kommt mit der Westküstenleitung gut voran: Die ersten beiden Bauabschnitte von Brunsbüttel bis Heide sind bereits in Betrieb, der Abschnitt von Heide bis Husum ist im Bau. Für den 38 Kilometer langen Abschnitt von Husum bis Klixbüll folgte am Mittwoch der Planfeststellungsbeschluss. Der offizielle Baustart ist für April vorgesehen.

Viel Baubetrieb zwischen Heide und Husum

Noch herrscht nach wie vor im dritten Abschnitt zwischen Heide und Husum - wo jetzt an der Bundesstraße 5 kleine, provisorische Masten aufgestellt wurden - der meiste Betrieb. Während der Bauarbeiten für die Westküstenleitung sollen diese 16 niedrigen Masten die bestehende 110-Kilovolt-Leitung der SH Netz AG erst mal aufnehmen. Wenn die Masten der Westküstenleitung einmal stehen, werden die alte 110-Kilovolt-Leitung und auch die zugehörigen Masten und Provisorien abgebaut.

Bürgerdialog im Norden

Beim fünften und letzten Bauabschnitt der Westküstenleitung, zwischen Klixbüll und der dänischen Grenze, muss Tennet dicke Bretter bohren: "Der Bürgerdialog läuft dort seit 2018", sagt Sprecher Fischer. "Die Menschen wünschen sich, dass die Leitung unterirdisch verlegt wird. Das gibt aber das Gesetz für die Westküstenleitung nicht her."

Im Mai wird bei der Ergebniskonferenz in Niebüll der Vorschlagskorridor für diesen Abschnitt vorgestellt. Anschließend will Tennet gemeinsam mit den Anwohnern bei einer Dialogveranstaltung die genaue Trasse festlegen. "Wenn alles gut geht, können wir Ende dieses Jahres den Antrag für den Planfeststellungsbeschluss einreichen", hofft Fischer. Von 2023 an soll dann über die 138 Kilometer lange Westküstenleitung insbesondere der Strom von Windrädern an der Nordseeküste nach Süddeutschland und nach Dänemark weitergeleitet werden.

Die Leitung Mittelachse ist im Zeitplan

Auch zwischen Hamburg und Flensburg wird an Stromleitungen gebaut. Auf 150 Kilometern soll die Mittelachse noch in diesem Jahr fertiggestellt werden und Windstrom aufnehmen. "Der erste Bauabschnitt zwischen Hamburg und dem Umspannwerk Audorf (Gemeinde Osterrönfeld im Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist schon im Betrieb. Wir rechnen damit, dass wir die weiterführenden Abschnitte der Leitung bis zur dänischen Grenze im Oktober zuschalten können", sagt Fischer.

Vor allem im Bereich der Rader Hochbrücke sehen Autofahrer viele Strommasten dicht an dicht. "Wir müssen uns eng an der Trasse der 220-Kilovolt-Leitung bewegen", erklärt Fischer. Diese Leitung wird den Anforderungen der Energiewende laut Tennet nicht mehr gerecht. "Die neue 380-Kilovolt-Leitung transportiert später sieben Mal mehr saubere Energie als die bestehende Leitung. Wenn die Bauarbeiten fertig sind, werden die alten Masten abgebaut." Nur an einigen wenigen Stellen darf die Mittelachse vom Verlauf der alten Trasse abweichen, um etwa Schülldorf, Schacht-Audorf, Tarp oder Klein-Bennebek zu umgehen.

Die Ostküstenleitung ist ein Sorgenkind

Seit fast sechs Jahren steht fest: Die Ostküstenleitung soll kommen. Die bestehende Netzinfrastruktur im östlichen Schleswig-Holstein reicht für die steigende Energieeinspeisung nicht mehr aus. Seit sechs Jahren wird geplant und diskutiert: Wie ist der Trassenverlauf genau, welche Teile der Leitung können als Erdkabel verlegt werden? "Wir sind jetzt soweit, dass wir wohl Ende März die Planungsunterlagen für den ersten, langen Bauabschnitt einreichen können", sagt Tennet-Sprecher Fischer. "Die Entscheidung erwarten wir in drei Jahren, die Inbetriebnahme in fünf."

Bei Segeberg soll die Leitung beginnen, sie wird dort an die Mittelachse angeschlossen. Von Segeberg führt die Ostküstenleitung 130 Kilometer weit über Lübeck nach Göhl im Kreis Ostholstein. "Für das letzte Stück nach Göhl ist unsere Planung inzwischen so weit fortgeschritten, dass wir jetzt die Unterlagen für den Planfeststellungsantrag erstellen. Das wird wohl ein Jahr dauern", meint Fischer. In Betrieb gehen könnte die Leitung wohl im Jahr 2027.

Nordlink-Kabel soll bald in Betrieb gehen

Das nächste Großprojekt des Stromnetzbetreibers Tennet ist das Seekabel Nordlink. Damit will das Unternehmen eine Verbindung von Wilster im Kreis Steinburg nach Tonstad in Norwegen schaffen. "516 Kilometer Seekabel sind schon verlegt, in Norwegen ist die 53 Kilometer lange Freileitung fertig. Und auf der deutschen Seite fehlen auch nur noch gut 30 von 54 Kilometern Erdkabel", sagt Fischer. "Der Konverter in Norwegen ist schon fertig und getestet, die Tests in Deutschland sollen in diesem Frühjahr beginnen." Die Inbetriebnahme ist für dieses Jahr geplant.

Mit dem Nordlink-Kabel soll überschüssiger Windstrom in das norwegische Stromnetz gespeist werden. Herrscht bei uns Flaute, bekommen wir aus Norwegen Strom aus einem Wasserkraftwerk zurück. "So wird unser Windstrom gewissermaßen gespeichert", erklärt Fischer. "Die Norweger müssen dann die Speicherbecken ihrer Wasserkraftwerke nicht leer laufen lassen." Allerdings werde die Flussrichtung des Stroms vermutlich durch den Markt bestimmt. Zu erwarten sei, dass jeweils das Land exportiert, das den Strom am günstigsten anbieten kann. Das Kabel habe eine Kapazität, die etwas über der eines großen konventionellen Kraftwerks liegt - 1.400 Megawatt.

Karte: Stromleitung Nordlink zwischen Deutschland und Norwegen

Südlink hat nach wie vor Projekt-Status

Das Projekt Südlink besteht aus zwei Leitungen, die den Strom aus West- und Ostküstenleitung sowie der Mittelachse bündeln und nach Süden transportieren sollen. Sie sollen in Brunsbüttel beziehungsweise Wilster (Kreis Steinburg) beginnen und nach Großgartach in Baden-Württemberg und Bergrheinfest-West in Bayern führen. Die Planungen dafür laufen schleppend, weil sich manche Bundesländer gegen den Entwurf der Trassenplanung gewehrt haben.

"Auf Schleswig-Holstein-Seite rechnen wir in der kommenden Woche mit einem ersten Bescheid der Bundesnetzagentur, wo der Korridor des Abschnitts A verlaufen soll", sagt Tennet-Sprecher Fischer. "Da können wir im Februar schon die nächsten Planungsunterlagen einreichen." Damit beginnt das Planfeststellungsverfahren in dem grundstücksgenau festgelegt wird, wo die Trasse entlang läuft. Wie lange es dauern wird, bis das Zehn-Milliarden-Projekt Südlink fertig ist, ist noch nicht absehbar.

