Stand: 26.03.2024 14:25 Uhr So viele Krankschreibungen wie nie zuvor in SH

In Schleswig-Holstein haben sich im vergangenen Jahr so viele Beschäftigte krankschreiben lassen wie nie zuvor. Das hat eine Untersuchung der AOK ergeben, die die Krankenkasse am Dienstag veröffentlicht hat. Der Krankenstand unter den etwa 360.000 AOK-Mitgliedern in Schleswig-Holstein lag im vergangenen Jahr bei 6,9 Prozent, das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Laut AOK ist das ein neuer Rekordwert, der auch über dem Bundesdurchschnitt von 6,6 Prozent liegt. Etwa 25,3 Tage fehlten die Versicherten im vergangenen Jahr bei der Arbeit. Grund für den hohen Krankenstand sind laut Krankenkasse vor allem die beiden massiven Erkältungswellen im Frühjahr und Spätherbst 2023.

