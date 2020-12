Stand: 02.12.2020 19:03 Uhr So ein "Schiet" - Reh-Rettung im Klärwerk Schwarzenbek

"Ab in den Dreck" hieß es am Mittwoch für die Feuerwehr in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). Ein Reh hatte sich in die Kläranlage verirrt und fiel in ein Klärschlammbecken. Ohne Hilfe konnte es sich daraus nicht mehr befreien. Nach Angaben der Rettungskräfte rückten Feuerwehr, Polizei, Tierarzt und auch ein Jäger an. Die Freiwilligen Feuerwehrleuten aus Schwarzenbek und Brunstorf schafften es, das Tier unverletzt aus der stinkenden Grube zu befreien. Die Einsatzkräfte brachten das Reh auf ein angrenzendes Feld und ließen es wieder in die Natur.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.12.2020 | 10:30 Uhr