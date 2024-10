Stand: 16.10.2024 11:31 Uhr Smartwatch wählt Notruf: Drei Menschen in Reinbek verletzt

Eine schwangere Frau und zwei weitere Menschen sind am Dienstagabend (15.10.) bei einem Unfall auf der Hamburger Straße in Reinbek im Kreis Stormarn verletzt worden. Von dem Unfall erfuhren die Rettungskräfte laut Polizei durch die Smartwatch eines Unfallbeteiligten, die den Notruf gewählt hatte.

Ein 21-jähriger Mann verlor die Kontrolle über sein Auto

Ein 21-Jähriger war mit seinem Auto in einem Kurvenbereich aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Sein Wagen streifte ein entgegenkommendes Auto, die drei Insassen blieben jedoch unverletzt. Im Anschluss kollidierte der Wagen des 21-Jährigen dann noch mit einem weiteren Auto. In diesem saß eine schwangere Frau sowie eine weitere Person. Beide kamen leicht verletzt ins Krankenhaus - ebenso der 21-jährige Unfallverursacher.

