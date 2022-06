Silobrand auf Fehmarn: Weiterhin Explosionsgefahr Stand: 13.06.2022 07:58 Uhr Nach dem Feuer in einem Rapssilo auf Fehmarn ist der Brand immer noch nicht ganz gelöscht. Ein Schwelbrand könnte den Angaben zufolge noch tagelang Probleme machen.

Von einem Schwelbrand im Hafen von Burgstaaken auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) geht weiterhin Explosionsgefahr aus. Für die Explosionjsgefahr sorgen Gase, die bei dem Feuer freigesetzt wurden. Nach Angaben der Rettungsleitstelle werden sich am Vormittag Fachleute dazu beraten, wie weiter vorgegangen wird. Im Moment ist der Bereich rund um das Silo abgesperrt - die Besatzung eines Löschfahrzeuges sorgt dafür, dass keiner dem Silo zu nahe kommt.

Schwelbrand macht Probleme

Der Brand war am Donnerstag in dem Silo ausgebrochen. Der dort gelagerte Raps hatte sich wohl selbst entzündet und bereits eine Zeit lang vor sich hin gekokelt. Zeitweise waren 140 Feuerwehrleute vor Ort. Noch immer gibt es vor Ort einen Schwelbrand, die Flammen brennen also schwach vor sich hin, breiten sich dabei langsam weiter aus. Das kann laut Feuerwehr nicht direkt, sondern nur mit Stickstoff gelöscht werden. Oft dauert das den Angaben zufolge Tage oder Wochen.

