Stand: 16.12.2019 18:13 Uhr

Silo-Brand in Pönitz: Bahnstrecke freigegeben

Eine große Rauchsäule war am Montagmittag über Pönitz (Kreis Ostholstein) zu sehen, weil ein Raps-Silo gebrannt hat. Die freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung waren mit rund 50 Helfern im Einsatz und konnten das Feuer unter Atemschutz löschen. Weil in unmittelbarer Nähe des Silos Gleise verlaufen, kam es aufgrund des Feuerwehreinsatzes zu Problemen im Bahnverkehr. Die Strecke zwischen Eutin und Lübeck war stundenlang voll gesperrt. Ersatzweise fuhren Busse. Nach Angaben der Feuerwehr musste ein Statiker überprüfen, ob das Silo einsturzgefährdet war - das ist aber nicht der Fall. Am Abend wurde die Bahnstrecke wieder freigegeben.

Bahnstrecke bei Pönitz nach Silo-Brand gesperrt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 16.12.2019 16:00 Uhr Wegen des Feuerwehreinsatzes am brennenden Silo war die benachbarte Bahnstrecke zwischen Eutin und Lübeck gesperrt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Viel Rauch wegen geöffneter Klappen am Silo

Ein Landwirt war auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte die Einsatzkräfte informiert. Während der Löscharbeiten hatten die Feuerwehrleute die Klappen am Silo geöffnet, durch die viel Rauch nach draußen strömte. So kam auch die große Rauchsäule zustande. Bewohner im Bereich der Lindenstraße wurden zeitweise gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Da sich in dem Silo immer wieder neue Glutnester bildeten, war die Feuerwehr zunächst von einem stundenlangen Löscheinsatz ausgegangen. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist derzeit noch unklar.

Weitere Informationen 21 Bilder Hintergrund: Großbrände in Schleswig-Holstein Eine Lagerhalle voller Jachten, explodierende Paraffin-Tanks, ein kompletter Recyclinghof: Diverse Großbrände haben die Feuerwehren im Norden in den vergangenen Jahren auf Trab gehalten. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.12.2019 | 18:00 Uhr