Stand: 25.05.2024 16:09 Uhr Sieverstedt: Frau am Freitag bei einem Autounfall gestorben

Am Freitag ist es in Sieverstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem laut Polizei eine 22 Jahre alte Frau gestorben ist. Auf der L317 fuhr demnach ein Auto von einem Parkplatz auf die Landstraße, dabei hat es den Wagen der 22-Jährigen übersehen, sagt die Polizei. Die Autos prallten zusammen, dadurch geriet der Wagen der jungen Frau in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.05.2024 | 16:00 Uhr

