Sievershütten: Feuerwehr schützt Wohngebiet nach Starkregen Stand: 01.07.2021 14:27 Uhr Großeinsatz für Feuerwehr und THW in Sievershütten: Dort drohte ein Regenrückhaltebecken überzulaufen. Wasser musste abgepumpt werden, um ein benachbartes Wohngebiet zu schützen.

Nach fast 18 Stunden Einsatz ist die Lage in Sievershütten (Kreis Segeberg) mittlerweile wieder entspannter. Der Starkregen hat aufgehört und laut Feuerwehr sind keine weiteren Einsätze vor Ort hinzu gekommen. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Sievershütten, Matthias Nürnberg, guckt positiv in die nächsten Stunden: "Auch bei den bisherigen Einsatz-Stellen - wir sind die noch mal abgefahren - lief kein Wasser nach. Insofern haben wir die Lage jetzt hier im Griff."

25 Tausend Liter pro Minute werden abgepumpt

Noch am Vormittag war die Situation vor Ort deutlich angespannter. Dreimal musste nachalarmiert werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind bereits seit gestern Abend um 18.30 Uhr in Sievershütten und mussten abgelöst werden. Zeitweise waren 45 Einsatzkräfte damit beschäftigt, Wasser von zwei Seiten aus dem Regenrückhaltebecken zu pumpen. Nach Angaben des Wehrführers sind es 25 Tausend Liter pro Minute. Ziel war es, zu verhindern, dass das Wasser in das benachbarte Wohngebiet mit etwa 60 Häusern fließt.

Feuerwehr und THW im Dauereinsatz

Seit zwei Tagen sind die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) in Schleswig-Holstein im Dauereinsatz. Fast im gesamten Land liefen Keller voll und Straßen standen unter Wasser. In Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) drohte sogar ein Haus einzustürzen, konnte aber gesichert werden. Auf den Straßen hatten die Autofahrer mit Aquaplaning zu kämpfen. Es gab zahlreiche Unfälle.

