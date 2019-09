Stand: 16.09.2019 11:53 Uhr

Siemens will Teile von Senvion übernehmen

Es kommt ein neuer Akteur in Sachen Senvion auf den Plan: Gamesa, eine Tochter von Siemens, will Teile des insolventen Windrad-Herstellers übernehmen. Beide Unternehmen haben heute Verhandlungen bestätigt. Demnach kann sich die Siemens-Tochter exklusiv aussuchen, welche Unternehmensteile sie von Senvion übernehmen will. Der Gläubigerausschuss habe dieser sogenannten Exklusivitätsvereinbarung zugestimmt, heißt es von Senvion. Bindend ist sie nicht. Die Verträge sollen demnach bis Ende des Monats festgezurrt sein.

Unklar, wie viele Arbeitsplätze erhalten bleiben

"Die heutige Ankündigung bedeutet, dass wir kurz davor stehen, einen sicheren Hafen für einen wesentlichen Teil des Unternehmens und seiner Mitarbeiter zu finden", sagte Senvion-Vorstandschef Yves Rannou. Was das konkret heißt, also wie viele Menschen ihren Arbeitsplatz behalten können, bleibt aber unklar. In Schleswig-Holstein arbeiteten zuletzt rund 800 Menschen an den Standorten Büdelsdorf und Osterrönfeld (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde), rund 400 in der Zentrale in Hamburg und etwa 200 im Bremerhaven.

IG Metall: Höchstens 500 Mitarbeiter bundesweit behalten Arbeitsplatz

Die IG Metall reagierte ernüchtert auf die Meldung. Nach Informationen eines Sprechers können sich höchstens 500 der bundesweit insgesamt 1.400 Senvion-Beschäftigten Hoffnungen machen, dass sie ihre Arbeitsplätze behalten können. Gewerkschaftsvertreter und Vertreter des Insolvenzverwalters wollen gegen Mittag mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) über die neue Situation beraten.

Die IG Metall möchte erreichen, dass das Ministerium eine Transfergesellschaft für die Senvion-Mitarbeiter, die ihre Arbeitsplätze verlieren, finanziell unterstützt. Im Fall eines Verkaufs soll die Transfergesellschaft vier Monate bestehen - üblich sind zwölf Monate. Doch dafür steht bislang noch kein Geld zur Verfügung.

Betrieb ist finanziell laut Senvion vorerst gesichert

Momentan liefen die Gespräche über ausgewählte europäische Service- und Onshorebereiche, heißt es auf der Homepage von Senvion. Den Angaben nach ist der weitere Betrieb finanziell gesichert, bis die Verhandlungen abgeschlossen sind.

Windrad-Hersteller hatte im April Insolvenz angemeldet

Der Windrad-Hersteller hatte im April Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet und war seitdem auf Investorensuche. Zuletzt war bekannt geworden, dass es offenbar keinen Interessenten für Senvion als Ganzes gibt. Teile, wie zum Beispiel die Turbinenproduktion im Bremerhaven, werden aufgegeben.

