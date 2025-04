Sieger bei Architektur-Wettbewerb für neues Fördeklinikum Flensburg Stand: 13.04.2025 16:49 Uhr Es ist das größte Krankenhaus-Projekt Schleswig-Holsteins: Aus den beiden Flensburger Kliniken Diako und Malteser soll das neue Fördeklinikum Katharinen-Hospital werden. Seit Sonntag ist klar, wie es aussehen soll.

von Andreas Rackow

Bisher war unklar, wie der Neubau aussehen könnte, doch am Sonntag wurde der Siegerentwurf eines Ideenwettverwerbs vorgestellt. Am Peelwatt direkt an derFlensburger Osttangente entsteht in den kommenden fünf Jahren eine moderne Klinik mit rund 740 Betten. Aktuelle Kostenschätzung: etwa 400 Millionen Euro. Sechs Architektenbüros hatten es in die Endrunde des europaweit ausgeschriebenen Ideenwettbewerbs geschafft. Für die 17-köpfige Jury habe sehr schnell festgestanden, dass es einen klaren Sieger geben werde, sagt Thorsten Stolpe, Geschäftsführer des neuen Fördeklinikum Katharinen-Hospital.

Einstimmige Entscheidung

Den ersten Preis sicherte sich einstimmig das Team von sander.hofrichter architekten GmbH aus Ludwigshafen gemeinsam mit kerck+partner landschaftsarchitekten mbB aus Hannover. Ihr Preisgeld: 49.000 Euro. Der Entwurf bindet nach Überzeugung der Jury die Landschaft perfekt ein und sorgt für optimale Bedingungen - für Patienten und Mitarbeitende. Und dann ist da noch ein ganz praktischer Ansatz: "Eines der beiden Parkhäuser bildet einen Lärmschutz-Riegel zum angrenzenden Gewerbegebiet", erklärte Stolpe.

"Ein wichtiger Meilenstein"

Malteser-Geschäftsführerin Kerstin Ganskopf sagte, es helfe jetzt zu wissen, "worauf wir hinarbeiten. Es ist ein Modell entwickelt worden, dass allen Belangen gerecht wird". Nun würden zwei traditionelle Krankenhäuser zu einem modernen Klinikum zusammenwachsen, und dafür sei mit der Visualisierung ein weiterer wichtiger Meilenstein gelungen.

Eröffnung der neuen Klinik in fünf Jahren

Im September dieses Jahres soll die heiße Planungsphase beginnen, der Bauantrag dann Mitte 2026 gestellt werden. Der offizielle erste Spatenstich könnte dann Anfang 2027 gesetzt werden. Und 2030, so das erklärte Ziel, soll der Umzug ins neue Fördeklinikum Katharinen-Hospital abgeschlossen sein.

Außerdem gibt es finanzielle Unterstützung: Am 8. April wurde ein Förderverein für die aktuell noch zwei Flensburger Krankenhäuser vorgestellt. Dieser Verein hat bereits 200.000 Euro Spendengelder für medizinische Innovationsprojekte gesammelt.

