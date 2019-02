Stand: 21.02.2019 09:44 Uhr

Sexueller Missbrauch: Verdächtiger wieder frei

Rund einen Monat nach Erlass eines Haftbefehls wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ist ein 72-Jähriger wieder auf freiem Fuß. Der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler bestätigte einen Bericht der "Kieler Nachrichten". Die Sprecherin des Oberlandesgerichts Schleswig, Frauke Holmer, hatte der Zeitung gesagt, dass der Haftbefehl weiter bestehe, aber gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden sei. Details zu den Auflagen nannte sie nicht.

Jahrelang zwei Nachbarkinder missbraucht?

Nach einer Hausdurchsuchung saß der Mann aus Kiel-Elmschenhagen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs seit Mitte Januar in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, zwischen 2009 und 2013 mindestens zwei Kinder aus seiner Nachbarschaft sexuell missbraucht zu haben.

Beschwerde gegen U-Haft war erfolgreich

Laut Oberstaatsanwalt Bieler hatte der Anwalt des Verdächtigen Beschwerde gegen die Untersuchungshaft eingereicht. Das Landgericht Kiel wies diese zunächst als unbegründet ab, denn es gebe Haftgünde, zum Beispiel Wiederholungsgefahr. Der Verteidiger ging aber in die nächste und letztmögliche Instanz. Das Oberlandesgericht in Schleswig gab dem Verteidiger dann Recht. "So war der Beschuldigte aus der Haft zu entlassen", so Bieler.

Polizei findet "belastendes Material"

Nach Angaben der Ermittler waren die beiden Mädchen damals sechs und sieben Jahre alt. Eines der Mädchen erzählte ihren Eltern später von den Übergriffen. Zusammen hatten sie Anzeige erstattet und auch Hinweise auf das andere Mädchen gegeben. Die Polizei ermittelte und fand bei der Durchsuchung schließlich "belastendes Material". Die Kieler Kriminalpolizei schließt nicht aus, dass es weitere Opfer des Mannes gibt und nimmt entsprechende Hinweise entgegen.

