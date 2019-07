Stand: 31.07.2019 18:33 Uhr

Senvion-Krise: Wer hat Fehler gemacht?

Für die 1.600 Angestellten des Windkraftanlagenherstellers Senvion sind die Gehälter für den Monat August erst mal gesichert, die Lage bleibt allerdings weiterhin angespannt. Die Insolvenz zeigt jedoch auch, wie sehr die Branche derzeit in der Krise steckt. So sehen Experten gleich mehrere Gründe für die Schieflage bei Senvion. Das Unternehmen soll versucht haben, auch außerhalb Europas im Markt Fuß zu fassen - darunter Asien, Australien und Südamerika.

Senvion: Gehälter gesichert, Zukunft fraglich Schleswig-Holstein Magazin - 30.07.2019 19:30 Uhr Die Hängepartie beim Windkraftanlagenhersteller Senvion geht weiter. Zwar sind die August-Gehälter für die Beschäftigten gesichert, doch eine langfristige Perspektive gibt es nicht.







Buchholz: Fehler im Management

Die Unternehmungen in anderen Ländern sollen aber nicht ohne Probleme verlaufen sein. So soll beispielsweise der Fund einer Weltkriegsbombe in Australien zu Verzögerungen beim Bau eines Windkraftparkts geführt haben. Strafzahlungen waren die Folge. "Eine Auslandsstrategie, die Senvion eingeleitet hatte, fruchtete nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Das war zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht für eine Umorientierung des Unternehmens schon zu spät war", sagt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP), der vor allem die Management-Fehler für die Krise verantwortlich macht.

IG Metall drängt auf Verkauf

Seit Monaten schon zittern und bangen rund 1.000 Senvion Mitarbeiter in Osterrönfeld und Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde), rund 400 Mitarbeiter in der Zentrale in Hamburg und etwa 200 in Bremerhaven um ihre Arbeitsplätze. Anfang April meldete der Windkraftanlagenhersteller Insolvenz in Eigenverantwortung an. Und die Betriebsversammlung am Dienstag brachte auch keine Entwarnung. Die Gewerkschaft IG Metall drängt darauf, dass Senvion als Ganzes verkauft wird - ein Investor ist aber noch nicht in Sicht. Recherchen nach gibt es zwar Interessenten, die wollen aber nur lukrative Unternehmensteile übernehmen, verraten Insider.

CDU: Arbeitskräfte sollen in SH gehalten werden

Auch die CDU hofft nach wie vor, dass ein geeigneter Investor gefunden werden kann, der das Unternehmen in die Zukunft führt und die Arbeitsplätze erhält. "Sollte es zu Entlassungen kommen, bin ich davon überzeugt und gehe auch davon aus, dass diese Fachkräfte schnell neue Arbeit finden werden. Die umfassende Wirtschaft der erneuerbaren Energien ist bei uns in Schleswig-Holstein im Aufbau und wird zukünftig vielfältige Möglichkeiten bieten", sagt Andreas Hein, energiepolitischer Sprecher der CDU. Die größte Aufgabe sehe er darin, die Arbeitskraft und das Know-How in Schleswig-Holstein zu halten.

Senvion: Buchholz spricht von Managementfehlern NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 31.07.2019 12:00 Uhr Autor/in: Sven Brosda Märkte außerhalb Europas, Projektprobleme, Strafzahlungen: Experten sehen viele Gründe für die Insolvenz des Windanlagenbauers Senvion. Wirtschaftsminister Buchholz sieht Fehler im Management.







Grüne: Es geht um viele hoch qualifizierte Arbeitsplätze

Der energiepolitische Sprecher der Grünen, Bernd Voß, sieht die Entwicklung bei Senvion mit großer Sorge. Es gehe um viele hoch qualifizierte Arbeitsplätze und Existenzen in einer der Zukunftsbranchen, um den Klimawandel aktiv, effizient und kostengünstig zu bekämpfen, erklärte er und fügte an: "Sorge macht auch, dass ein im Land gewachsenes, mittelständisches Unternehmen, international arbeitend, aber ohne Konzernverbund in diese Bedrängnis gekommen ist. Damit ist Wirtschafts- und Innovationskraft im Land gefährdet."

SPD: Totalversagen der Jamaika-Koalition bei der Energiewende

Kritik kommt derweil von der Opposition. So sieht die SPD vor allem die Energiepolitik der Jamaika-Koalition in der Verantwortung. "Durch die fehlende rechtssichere Regionalplanung ist der Ausbau von Windenergieanlagen an Land zum Erliegen gekommen. Konkret wurden dieses Jahr ganze zwei neue Anlagen errichtet. Das dokumentiert das Totalversagen der Jamaika-Koalition bei der Energiewende und beeinflusst das Investitionsklima nachhaltig negativ. Dadurch wird es den Unternehmen erschwert, neue Investoren zu finden", äußert sich der energiepolitischer Sprecher der SPD, Thomas Hölck. Die Fraktion fordert darüber hinaus, die Landesregierung auf, die Bedingungen für eine Landesbürgschaft zu prüfen.

AfD lehnt Landesbürgschaft ab

Eine solche Bürgschaft lehnt die AfD-Fraktion im Landtag jedoch ab. "Es ist zu bedenken, dass es stets in der Eigenverantwortung eines Unternehmens liegt, am Markt wirtschaftlich zu bestehen - dies gilt auch für Senvion. Deshalb lehnen wir es ab, wenn das Land hier eingreifen und diese Verantwortung auf den Steuerzahler abwälzen würde", erklärt der AfD-Fraktionsvorsitzende Jörg Nobis. Nichtsdestotrotz sei der Niedergang eines solchen Unternehmens mit den damit verbundenen Arbeitsplätzen ein schwerer Schlag. Die AfD-Fraktion lehne die von Jamaika betriebene Energiewende-Politik und deren Ziel, die Windkraft in Schleswig-Holstein weiter massiv auszubauen, wegen der damit für die Bürger verbundenen Konsequenzen jedoch ab, so Nobis weiter.

Ausbau der Windenergie stockt

Wie aus den Statistiken hervorgeht, sind in Deutschland im ersten halben Jahr nur 86 neue Windkraftanlagen dazugekommen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist das ein Rückgang von mehr als 80 Prozent. Auch Schleswig-Holstein ist davon betroffen. Hier entstanden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres zwei Anlagen. Grund dafür ist der Ausbaustopp, den der Landtag bis zum nächsten Jahr verlängert hat. Die Landesregierung braucht mehr Zeit, um die sogenannten Regionalpläne zu erarbeiten, die dann juristisch sicher sein sollen.

