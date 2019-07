Stand: 30.07.2019 12:00 Uhr

Senvion: Geht's weiter oder droht der Untergang?

Seit Monaten ist die Situation beim Windanlagenhersteller Senvion angespannt. Das Unternehmen mit Standorten unter anderem in Osterrönfeld und Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hatte im April Insolvenz angemeldet. Seitdem hangelt sich die Firma von Monat zu Monat. Zuletzt waren die Gehälter der insgesamt 4.000 Mitarbeiter, von denen momentan noch etwa 1.000 in Schleswig-Holstein, rund 400 in Hamburg und etwa 200 in Bremerhaven arbeiten, bis Ende Juni durch Insolvenzgeld der Arbeitsagentur und den Monat Juli aus eigener Kraft gesichert. Noch bis in die vergangene Nacht war nicht klar, ob es das Unternehmen schafft, seine Leute darüber hinaus zu bezahlen.

Senvion informiert Versammlung am Nachmittag

Heute will Senvion in einer Betriebsversammlung die Mitarbeiter über die Lage informieren. Nach Recherchen des NDR Schleswig-Holstein braucht das Unternehmen rund 35 Millionen Euro, um die Gehälter für August zu sichern. Den Informationen nach gibt es erste Hinweise dafür, dass das dringend benötigte Geld aufgetrieben wird. Gelingt das nicht, würden alle Mitarbeiter schlagartig ihre Anstellung verlieren - das heißt: rund 1.600 Menschen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremerhaven.

Dennoch: Auch wenn Senvion die Lage für August stabilisieren kann, wird sich die Situation langfristig keineswegs entspannen. Das Unternehmen braucht weiter Geld, um seine Zukunft zu sichern.

Keine Gewinne und Strafzahlungen

Senvion erwirtschaftete seit mehreren Jahren keine Gewinne mehr. Windkraftanlagen wurden nicht pünktlich abgeliefert und kamen nicht ins Laufen, was unter anderem zu Strafzahlungen führte. Deswegen hatte der Windradhersteller Mitte April für beide deutsche Gesellschaften Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Kurz darauf zog das Unternehmen nach eigenen Angaben einen 100-Millionen-Kredit an Land, der die Fortzahlung der Mitarbeiter in den folgenden Monaten sichern sollte. Doch schon damals betonte der Vorsitzende des Unternehmens, Bernhard Band, dass weitere Investitionen nötig seien, um aus der misslichen Finanzlage herauszukommen.

