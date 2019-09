Stand: 27.09.2019 17:45 Uhr

Senvion: Hängepartie für Mitarbeiter geht weiter

Immer noch keine Klarheit: Die Hängepartie für die rund 800 Senvion-Mitarbeiter in Schleswig-Holstein geht erst mal weiter: Ursprünglich war geplant, dass die Verträge zwischen Senvion und dem potenziellen Investor Siemens-Gamesa am Donnerstagabend unterschrieben werden sollten. Weil es aber noch offene Fragen gibt, soll nun bis Anfang Oktober verhandelt werden.

Für vier Monate in eine Transfergesellschaft

Siemens Gamesa mit Firmensitz in Spanien hatte Mitte September angekündigt, Teile von Senvion übernehmen zu wollen - nämlich rund 300 von den 800 Mitarbeitern aus Osterrönfeld und Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Alle anderen sollen für vier Monate in eine Transfergesellschaft wechseln können. Sie bekommen dort mehr Geld, als ihnen an Arbeitslosengeld zusteht. Außerdem können sie dort an andere Arbeitgeber vermittelt werden. Der Windrad-Hersteller hatte im April Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet und war seitdem auf Investorensuche.

