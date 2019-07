Stand: 30.07.2019 17:13 Uhr

Senvion: Gehälter sind nur vier Wochen sicher

Den Beschäftigten des Windkraftanlagenherstellers Senvion wurde heute in Osterrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mitgeteilt, wie es mit Senvion und ihren Arbeitplätzen weitergehen soll. Und das klang nicht vielversprechend: Den Mitarbeitern wurde laut IG Metall gesagt, dass das Geld reicht, um den nächsten Monat zu überstehen, auch die Löhne und Gehälter können im August demnach noch gezahlt werden. Das war es aber auch mit den guten Nachrichten.

Den Mitarbeitern wurde klar gesagt, dass Senvion seit mehreren Monaten mit potenziellen Investoren verhandelt - bisher ohne Ergebnis. Und je länger sich die Verhandlungen hinziehen, umso unwahrscheinlicher wird es, dass das Unternehmen als Ganzes verkauft werden kann.

Senvion: Arbeitsplätze bis Ende August gesichert NDR//Aktuell - 30.07.2019 16:00 Uhr Der Windanlagenhersteller hat sich mit seinen Kreditgebern auf eine finanzielle Unterstützung verständigt, welche die Fortführung der Geschäfte bis Ende August sicherstellt.







Bis Ende August sollen weitere Gespräche mit potenziellen Investoren geführt werden. "Wir müssen uns auf alle Szenarien vorbereiten. Dazu gehört natürlich der Verkauf als Ganzes, dazu gehört aber auch der Verkauf von substanziellen Teilen von Senvion, und leider müssen wir uns auch mit dem Szenario auseinandersetzen, in dem dann Ende August kein Käufer da ist und wir uns mit einer sogenannten Massenunzulänglichkeit befassen müssen, also Klartext gesprochen, dann würden die Kolleginnen und Kollegen freigestellt und würden ihren Arbeitsplatz verlieren", sagte Martin Bitter von der IG Metall im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Krisengespräche mit Minister Buchholz

Am Nachmittag ist auch Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) nach Osterrönfeld gekommen. Nach der Betriebsversammlung hat in Osterrönfeld gleich das nächste Krisengespräch begonnen: Minister Buchholz, der Insolvenzverwalter, die Gewerkschaft IG Metall und die Senvion-Geschäftsführung sitzen zusammen an einem Tisch. Auch Vertreter der Arbeitsagentur sind da. Dort wird nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein ausgelotet, wie es für die Senvion-Mitarbeiter weitergehen könnte, wenn es keinen Käufer für den angeschlagenen Windkraftanlagenbauer gibt. Die IG Metall wird nach unseren Recherchen darauf drängen, dass eine Transfergesellschaft gegründet wird, in der die Senvion-Beschäftigten weiterqualifiziert und an andere Arbeitgeber vermittelt werden.

Seit Monaten ist die Situation beim Windanlagenhersteller Senvion angespannt. Das Unternehmen mit Standorten unter anderem in Osterrönfeld und Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hatte im April Insolvenz angemeldet. Seitdem hangelt sich die Firma von Monat zu Monat.

Zuletzt waren die Gehälter der insgesamt 4.000 Mitarbeiter, von denen momentan noch etwa 1.000 in Schleswig-Holstein, rund 400 in Hamburg und etwa 200 in Bremerhaven arbeiten, bis Ende Juni durch Insolvenzgeld der Arbeitsagentur und den Monat Juli aus eigener Kraft gesichert. Noch bis in die vergangene Nacht war nicht klar, ob es das Unternehmen schafft, seine Leute darüber hinaus zu bezahlen.

Keine langfristige Entspannung für Senvion in Sicht

Auch wenn Senvion die Lage für August stabilisieren konnte, wird sich die Situation langfristig keineswegs entspannen. Das Unternehmen braucht weiter Geld, um seine Zukunft zu sichern. Die Gewerkschaft IG Metall drängt darauf, dass Senvion als Ganzes verkauft wird. Interessenten gebe es, die wollen nach Informationen von Insidern aber nur lukrative Unternehmensteile übernehmen.

Zur Zukunft von Senvion NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 30.07.2019 12:00 Uhr Seit Monaten hangelt sich der Windkraftanlagen-Hersteller Senvion von einem Ast zum anderen. Ob es das Unternehmen schafft, die Gehälter für einen weiteren Monat zu zahlen? Reporter Sven Brosda mit Informationen.







Senvion erwirtschaftete seit mehreren Jahren keine Gewinne mehr. Windkraftanlagen wurden nicht pünktlich abgeliefert und kamen nicht ins Laufen, was unter anderem zu Strafzahlungen führte. Deswegen hatte der Windradhersteller Mitte April für beide deutsche Gesellschaften Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Kurz darauf zog das Unternehmen nach eigenen Angaben einen 100-Millionen-Kredit an Land, der die Fortzahlung der Mitarbeiter in den folgenden Monaten sichern sollte. Doch schon damals betonte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende, Bernhard Band, dass weitere Investitionen nötig seien, um aus der misslichen Finanzlage herauszukommen.

