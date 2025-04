Stand: 11.04.2025 09:04 Uhr Seniorinnen und Senioren werden Naturbotschafter in Kitas

Seniorinnen und Senioren in Neumünster und Plön können ab jetzt Naturschutzbotschafter in Kindertagesstätte werden. Dafür startet das Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume (BNUR) nach eigenen Angaben kostenlose Workshops für alle Interessierten. Die Rentnerinnen und Rentner lernen in acht Seminaren, wie sie ihre Begeisterung für die Natur an die Kinder weitergeben können. Das soll zum Beispiel durch Projekten und Mitmachaktionen geschehen. Durchgeführt werden die Seminare von der Umweltstiftung Save Our Future. Die unterstützt die Teilnehmenden anschließend auch dabei Paten-Kitas zu finden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Kreis Plön