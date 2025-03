Stand: 22.03.2025 12:42 Uhr Seniorin nach Brand in Kieler Pflegeheim schwer verletzt

In Kiel hat es am Samstagmorgen in einem Alten- und Pflegeheim im Stadtteil Hasseldieksdamm gebrannt. Das Feuer brach gegen halb fünf in einem Patientenzimmer aus, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte retteten die Bewohnerin aus ihrem brennenden Zimmer. Die 83-jährige erlitt schwere Brandverletzungen, sie kam in eine Spezialklinik. Rund 40 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt jetzt die Brandursache.

