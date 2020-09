Stand: 07.09.2020 13:23 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Segelschiff "Peking" auf dem Weg nach Hamburg

Sie war 1911 in Hamburg vom Stapel gelaufen, segelte später 34 Mal um Kap Hoorn und lag über 40 Jahre als Museumsschiff in New York: Die historische Viermastbark "Peking" kehrt am Montag in ihre Heimat zurück. In der Peters Werft in Wewelsfleth (Kreis Steinburg) wurde sie drei Jahre lang für 38 Millionen Euro aufwendig restauriert. In Hamburg soll der Großsegler künftig das Aushängeschild des geplanten Deutschen Hafenmuseums auf dem kleinen Grasbrook sein. Sie können die Reise der "Peking" per Video-Livestream verfolgen.

Jubel am Störsperrwerk

Rückblick: Am Montagmorgen ist die erste Herausforderung geschafft. Als die "Peking" das Nadelöhr Störsperrwerk langsam passiert, brandet Jubel und Applaus auf. Denn hier gilt: Die Natur ist der Chef. Nur bei Hochwasser passt die 115 Meter lange "Peking" durch das kleine Sperrwerk, das die Stör mit der Elbe verbindet. Es ist mit 22 Metern nur sieben Meter breiter als die "Peking". Deshalb begann die letzte Reise des Großseglers auch schon morgens in aller Frühe. Zusätzlich mussten die Quermasten, also die Rahen des Großseglers, gebrasst, also weggeklappt werden. Sonst hätte die "Peking" nicht durch das Tor gepasst.

Wie viele andere Menschen, hat es auch Mathias Kahl auf den Deich gelockt. Er ist Vorstandsmitglied des Vereins "Freunde der Peking" und hat auf diesen Moment lange gewartet. Sein Vater fuhr mit der Peking zu See. "Schon als kleines Kind hat mir mein Vater gesagt: 'Mensch, es wäre doch schön, wenn wir die Peking mal wieder in Hamburg hätten.' Und jetzt ist es tatsächlich so weit," sagt Kahl sichtlich bewegt.

Mit zwei Schleppern Richtung Hamburg

Nach dem Passieren des Störsperrwerks kommt das nächste Manöver: Die Rahen werden erneut gebrasst, also wieder quer zum Schiff gestellt. Dabei werden mit Hilfe von Brasswinden die Querstangen am Mast in einen 90-Grad-Winkel zum Schiff gestellt. "Da kommt sie in ihrer vollen Größe und Schönheit zur Geltung", sagt der Projektleiter der Wewelsflether Werft, Niklas Pfaff.

Weiter geht es in Begleitung der beiden Schlepper "Wulf 3" und "Wulf 5" die Elbe hinauf. Die kräftigen Schlepper sind notwendig, um die "Peking" ordentlich manövrieren zu können. Für einen Langkieler sind enge Kurven nicht einfach zu meistern. Als die "Peking" Stadersand passiert, wird es emotional für Joachim Kaiser von der Stiftung Maritim, die das Schiff 2016 übernommen hatte: "Diese Gebäude standen schon, als die 'Peking' die Elbe verlassen hat." Das ist inzwischen schon fast 90 Jahre her. Seitdem hat sich vieles verändert.

Pause vor Twielenfleth

Die beiden Schlepper bringen die "Peking" dann ein Stück elbaufwärts bis Twielenfleth im Landkreis Stade. Dort gibt es erst mal eine etwa vierstündige Pause, um auf die nächste Flut zu warten. Zwar hat die Bark lediglich einen Tiefgang von vier Metern, laut Kapitän Ben Lodemann ist die Flut aber trotzdem notwendig, um das Schiff sicher nach Hamburg zu bringen: "Der Liegeplatz in Hamburg hat auch nur genau diesen Tiefgang für das liegende Schiff. Wir haben aber auch Schlepper dabei und die brauchen etwas Manövrierraum. Und da warten wir jetzt auf das Wasser, um genug Platz zu haben." Bis dahin liegt das Schiff allerdings nicht vor Anker, sondern befindet sich weiter in Fahrt. Andere Boote sollten daher einen Abstand von mindestens 50 Metern zur "Peking" einhalten.

