Stand: 23.04.2019 08:11 Uhr

Segelflugzeug stürzt in Leck ab - ein Toter

Bei dem Absturz eines Segelfliegers ist in Leck (Kreis Nordfriesland) der 60 Jahre alte Pilot ums Leben gekommen. Beim Startvorgang sei das Seil gerissen, mit dem der Flieger in die Luft gezogen werden sollte, sagte ein Feuerwehrsprecher am Ostermontag. Das Flugzeug sei dann auf den Boden gekracht und habe sich mehrfach überschlagen.

Spezialisten untersuchen Flugunfall

Ein Polizeisprecher konnte zunächst keine weiteren Angaben zum Unfallhergang machen. "Im Moment ist die Flugunfalluntersuchung noch an der Unfallstelle", erklärte er. Auch die Kriminalpolizei war den Angaben zufolge am Abend noch an der Unglücksstelle. Das Flugzeugwrack wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

