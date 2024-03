Stand: 14.03.2024 16:58 Uhr Segeberg wird Partnerkreis für ukrainisches Tschernihiw

Der Kreis Segeberg hat bald einen neuen Partnerkreis: Tschernihiw im Norden der Ukraine. In der Sitzung des Kreistags am Donnerstag soll die Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet werden. Seit Dienstag ist bereits eine Delegation aus dem Bezirk in der Ukraine vor Ort. Durch den Krieg sei ein richtiger Austausch aktuell schwierig, sagt Kreispräsident Jörg Buthmann (CDU). Er hoffe jedoch, dass auf Dauer zum Beispiel auch Schüleraustausche möglich sind.

