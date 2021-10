Seenotretter rücken zu drei Einsätzen am Wochenende aus Stand: 04.10.2021 09:30 Uhr Die Seenotretter mussten am Wochenende zu Einsätzen in Schlei und Ostsee ausrücken. Drei Menschen wurden gerettet und kamen ins Krankenhaus.

Ein Mann war am Sonntag mit seinem Sohn auf einem Katamaran unterwegs, bis er zwischen Sierksdorf und Haffkrug (Kreis Ostholstein) kenterte. Er fiel ins Wasser und wurde durch Wind und Strömung immer weiter abgetrieben. Mehrere Boote der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) und ein Hubschrauber der Bundespolizei suchten nach dem 58-Jährigen, fanden ihn schließlich in der Nähe der Haffkruger Seebrücke und brachten ihn ins Krankenhaus.

Ohnmacht und Oberschenkelbruch

Ebenfalls am Sonntag brauchte eine Frau auf einem Angelkutter nahe Graswarder laut DGzRS medizinische Hilfe. Der Kapitän meldete eine nicht ansprechbare Frau an Bord. Die Seenotretter versorgten die 58-Jährige und übergaben sie anschließend im Hafen von Heiligenhafen einem Notarzt. Am Sonnabend früh war eine Seglerin nach Angaben der DGzRS am Liegeplatz ihres Bootes im Schleswiger Yachthafen gestürzt und brach sich den Oberschenkel. Mit einem Rettungsboot brachten die Seenotretter der Frau über die Schlei in den Stadthafen.

