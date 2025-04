Stand: 15.04.2025 17:13 Uhr Seenotretter retten Reh aus Büsumer Hafenbecken

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückten am Dienstagmittag die Seenotretter in Büsum (Kreis Dithmarschen) aus: Der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger zufolge meldeten Passanten ein im Hafenbecken schwimmendes Reh, das es von selbst nicht mehr aus dem Wasser schaffte. Zwei der drei ständig in Büsum stationierten Seenotretter eilten dem Tier schließlich per Arbeitsboot zur Hilfe und zogen es an Bord. Das fand der Rehbock dann aber auch nicht so toll - während der eine Seenotretter das Boot steuerte, musste der andere das Tier festhalten und irgendwie beruhigen.

Nicht die erste Rehnotrettung in Büsum

Wie Patrick Testa-Kreitz, Pressesprecher bei den Seenotrettern, berichtet, sind Tier- und insbesondere Rehnotrettungen für die Gesellschaft gar nicht mal so selten: "Die tatsächlichen Zahlen erheben wir nicht, da sie im Vergleich zu unseren anderen Einsätzen natürlich sehr selten sind. Aber es kommt immer wieder vor, dass auch Tiere in Seenot geraten, und dann sind es tatsächlich häufiger Rehe als etwa Hunde", so Testa-Kreitz. Auch in Büsum selbst habe es vor ein paar Jahren bereits eine Rehnotrettung gegeben.

