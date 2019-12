Stand: 16.12.2019 10:03 Uhr

Seehundstation Friedrichskoog wird modernisiert

Die Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) braucht mehr Platz. Deshalb wird sie in den kommenden Monaten umfangreich saniert, modernisiert und erweitert. Unter anderem soll auf mehr als 2.000 Quadratmetern ein neues Eingangsgebäude, eine neue Ausstellungshalle sowie mehr Platz für Gäste und Mitarbeiter entstehen. Am Vormittag hat Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) zusammen mit der Leiterin der Seehundstation, Tanja Rosenberger, den Grundstein für den Neubau gelegt.

Albrecht: "Seehundstation wird fit für die Zukunft"

Albrecht lobte das Team des Seehundstation, das eine außerordentlich wichtige Aufklärungsarbeit leiste. "Mit dem Ausbau der Seehundstation machen wir diesen touristischen Anziehungspunkt fit für die Zukunft und kommen unserer Verantwortung für die Aufzucht verwaister Heuler nach. Darüber hinaus vermittelt die Station den einzigartigen Lebensraum Wattenmeer und damit die Bedeutung des Umwelt- und Naturschutzes für unsere Lebensgrundlagen", so der Umweltminister.

Land übernimmt Kosten für Umbau

Der Neubau der Gebäude kostet 4,29 Millionen Euro. Für den gesamten Aus- und Umbau werden nach jetzigem Planungsstand Kosten in Höhe 5,95 Millionen Euro anfallen. Im November hatte das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) der Seehundstation einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 4,1 Millionen Euro zukommen lassen, der im kommenden Jahr an die tatsächlichen Kosten angepasst wird.

Für Besucher wird die Seehundstation noch über die Feiertage geöffnet bleiben. Ab dem 6. Januar bis voraussichtlich Pfingsten wird die Station dann für die Arbeiten geschlossen. Die Tiere, die dort leben, werden natürlich weiter versorgt, und es werden auch neue hilfsbedürftige Heuler aufgenommen.

Beliebtes Ausflugsziel

In der Seehundstation wurden in diesem Jahr mehr als 300 sogenannte Heuler aufgenommen. 95 Prozent der Seehund-Waisen sind Stationsleiterin Rosenberger zufolge erfolgreich aufgepäppelt worden. Im vergangenen Jahr haben sich 162.000 Besucher die Seehunde und Kegelrobben in der Station in Friedrichskoog angesehen.

