Stand: 28.05.2024 12:55 Uhr Seehundstation Friedrichskoog: Frühgeborenem Heuler Bosse geht es gut

In der Seehundstation in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) ist der erste Heuler von der Quarantäne in das große Aufzuchtbecken umgezogen. Die Leiterin der Station Tanja Rosenberger ist sehr zufrieden mit der Entwicklung des kleinen Heulers, den sie Bosse getauft haben: "Er war 14 Tage in der Quarantäne, weil er als Frühgeburt am Anfang auch ein bisschen Achterbahn gefahren ist. Die Frühchen brauchen dann halt einen Hauch länger, bis sie diesen Schritt in den Aufzuchtbereich tun." Im großen Becken werden inzwischen drei weitere Heuler versorgt. Bei den Seehunden beginnt jetzt die Hauptgeburtensaison. Sie liegt zwischen Anfang Juni und Mitte Juli.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.05.2024 | 14:00 Uhr