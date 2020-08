Stand: 13.08.2020 14:15 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Seeadler fühlen sich in Schleswig-Holstein wohl

Ende der 60er-Jahre war der Seeadler kurz davor in Schleswig-Holstein auszusterben. Damals gab es nur noch vier Brutpaare. Mittlerweile hat sich die Population des Greifvogels im Land auf einem guten Niveau stabilisiert. Nach Angaben der Projektgruppe Seeadlerschutz ist er nicht mehr gefährdet. In diesem Jahr haben 123 Seeadlerpaare in Schleswig-Holstein ein Revier besetzt.

Kreis Plön und Ostholstein beliebt

Besonders beliebt bei den Greifvögeln sind die Kreise Plön und Ostholstein. Die Projektgruppe Seeadlerschutz geht davon aus, dass sich der Vogel weiter ausbreitet. Das Land biete dafür ausreichend Lebensraum, heißt es in einer Mitteilung. Zwei Drittel der Seeadlerpaare haben in diesem Jahr Nachwuchs bekommen: 128 Jungvögel zählte die Projektgruppe Anfang Juli.

Doch die Vögel haben auch Feinde. Die Tierschützer melden, dass sie in diesem Jahr 18 tote Tiere gefunden hätten, zwei von ihnen wurden nachweislich vergiftet.

Seeadlerpopulation im Land erholt sich NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 13.08.2020 12:00 Uhr Autor/in: Böhme, Hannah In Schleswig-Holstein haben in diesem Jahr 123 Seeadler-Paare ein Revier besetzt. Besonders beliebt bei den Greifvögeln sind die Kreise Plön und Ostholstein.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.08.2020 | 12:00 Uhr