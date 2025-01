See am Gut Wulfsmühle: Tangstedter retten gemeinsam Jungschwan Stand: 14.01.2025 13:20 Uhr Die Tangstedter Feuerwehr, Spaziergänger, ein Gastwirt und ein Tierarzt sorgen für ein Happy End: Sie retten einen scheinbar festgefrorenen Jungschwan. Jetzt wird er im Hundezwinger aufgepäppelt.

In einem gemeinsamen Kraftakt haben Anwohnende von Tangstedt (Kreis Pinneberg) einen entkräfteten Jungschwan gerettet. Wehrführer Florian Jarzebski von der Freiwilligen Feuerwehr sagte, man habe ihn "aus der Wildnis in Sicherheit gebracht". Am Sonntag hatten Fußgänger auf dem zugefrorenen See am Gut Wulfsmühle einen scheinbar festgefrorenen Jungschwan entdeckt.

Die Feuerwehr rückt an

21 Feuerwehrleute versuchten, den Schwan einzufangen. Er habe sich jedoch losreißen können, so der Wehrführer, und robbte demnach über das Eis zu einer Insel. Auf Anraten der Wildtierstation hätten sie ihn dort erstmal zurückgelassen, um weiteren Stress zu vermeiden.

Schwan soll sich erholen, bevor er zu seiner Familie kommt

Am nächsten Tag konnte der Gastwirt eines nahegelegenen Restaurants das noch immer sichtlich geschwächte Tier einfangen - mithilfe einer Drohne. Jetzt päppelt er das Tier in einem umfunktionierten Hundezwinger auf. "Den hat er mit Stroh ausgelegt und richtig gemütlich gemacht", sagt Feuerwehrmann Jazerbski.

Ergebnisse der tierärtzlichen Untersuchung stehen aus

In dem provisorischen Krankenlagers soll sich der Jungschwan erstmal ein paar Tage ausruhen, bevor er zurück zu seiner Familie kommt. "Äußerliche Verletzungen hat er nicht", sagt der Wehrführer - warum er so schwach ist, sei noch nicht klar. Ein Tierarzt aus der Nachbarschaft war bereits vor Ort und hat den Schwan untersucht. Die Ergebnisse der Kotuntersuchung auf Parasiten sollen am Mittwoch vorliegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Kreis Pinneberg