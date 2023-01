Sechs Unfälle auf der A23 - weiter Sperrung Richtung Süden Stand: 17.01.2023 16:06 Uhr Auf der A23 kam es laut Polizei gegen 11 Uhr zwischen den Anschlussstellen Horst-Elmshorn und Elmshorn zu mehreren Unfällen in beiden Fahrtrichtungen. Grund war offenbar das Wetter, womöglich Hagel.

Am Vormittag ist es nach aktuellen Informationen der Leitstelle zu sechs Unfällen auf der A23 gekommen. Beteiligt waren insgesamt 15 Autos und drei Lkw. Zwei Personen wurden schwer verletzt, sieben weitere leicht. An den meisten Fahrzeugen dürfte den Angaben nach wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Die A23 ist seit etwa 14 Uhr laut Polizei in Richtung Norden wieder frei - der Verkehr könnte sich jedoch weiter zurückstauen. In Richtung Süden ist die Fahrbahn ab der Anschlussstelle Horst-Elmshorn für Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt, voraussichtlich bis zum späten Nachmittag.

Feuerwehr muss Autofahrer aus Karosse befreien

Zwischen den Anschlussstellen Horst-Elmshorn und Elmshorn in Richtung Süden passierten zwei Unfälle, im selben Abschnitt kam es dann erneut zur Kollision. Auf der Gegenfahrbahn ereigneten sich zwei der Unfälle. Zwischen Tornesch und Elmshorn passierte schließlich der sechste Verkehrsunfall - dort erkannte laut Polizei ein Autofahrer ein Stauende zu spät, kam beim Ausweichen gegen einen Lkw und überschlug sich. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wrack herausgeschnitten werden und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Hagelschauer sorgten bereits am Sonntag für Unfälle

Die Einsatzkräfte der Leitstelle gehen davon aus, dass zu hohe Geschwindigkeit in Verbindung mit Witterungsverhältnissen Grund für die Unfälle waren. Bereits am vergangenen Sonntag kam es auf der A23 zu Unfällen durch Hagel. Dort vereiste die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Schafstedt und Albersdorf (Kreis Dithmarschen). Dabei stießen Fahrzeuge ineinander und landeten teilweise im Graben. Am gleichen Abend wurde es erneut glatt zwischen Itzehoe-Süd und Lägerdorf (Kreis Steinburg), auch dort kam es gleich zu mehreren Unfällen. Die Autobahn musste jeweils zeitweise voll gesperrt werden.

