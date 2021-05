Sechs Projekte aus SH bei Jugend forscht Stand: 26.05.2021 10:35 Uhr Neun junge Wissenschaftler aus Schleswig-Holstein haben sich mit sechs Projekten für den 56. Bundeswettbewerb qualifiziert. Am Sonntag werden die Sieger gekürt.

Heute startet das Gipfeltreffen der besten Jungforscher Deutschlands. Insgesamt haben sich 169 von ihnen mit 113 Forschungsprojekten qualifiziert. Das Motto: "Lass Zukunft da!". Auch aus Schleswig-Holstein gibt es wissenschaftlichen Nachwuchs: Neun Mädchen und Jungen treten mit ihren sechs Projekten beim Bundeswettbewerb von Jugend forscht in Heilbronn an. Wegen der Corona-Pandemie findet dieser Wettbewerb allerdings online statt.

Aus Schleswig-Holstein dabei sind:

Lisa Paulsen (19) vom Schülerforschungszentrum Nordfriesland an der Hermann-Tast-Schule Husum entwickelte ein aufblasbares Warndreieck, dass so klein ist, dass es an jeden Schlüsselbund passt. Dank eingebautem Knicklicht leuchtet es auch im Dunkeln.

Marc Dehler (17) von der Hermann-Tast-Schule Husum (Kreis Nordfriesland) beschäftigte sich mit der Entwicklung von Zellen und der Frage, ob tierische Signalstoffe auch in Pflanzenzellen wirken. Dazu züchtete er Moos-Vorkeime und stellte fest, dass Inhaltsstoffe der menschlichen Nährlösung auch das Wachstum der Mooskeime beeinflussen.

Mariella Benkenstein (17) und Marit Kock (17) von der Stiftung Louisenlund in Güby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) suchten einen preisgünstigen und umweltfreundlichen Stromspeicher mit hoher Kapazität. Dabei stießen die beiden 17-Jährigen auf die sogenannte Redox-Flow-Batterie und entwickelten eine eigene Variante.

Pit Voigtsberger (16) vom Gymnasium Trittau (Kreis Stormarn) entwickelte eine Smartphone-App, die Stürze erkennt. Die App meldet sich dann automatisch bei vorher eingespeicherten Rufnummern und übermittelt die genaue Position des Unfalls. Per künstlicher Intelligenz soll ein tatsächlicher Sturz von anderen Bewegungen unterschieden werden können.

Marje Kaack (19) von der International School of Stavanger, Hafrsfjord (Norwegen) beschäftigte sich mit dem Einfluss der Saxofon-Blattstärken auf das Klangspektrum. Die 19-Jährige, die ursprünglich aus Dänischenhagen kommt, setzte unterschiedlich dicke Schilfrohrblätter in das Instrument ein und nahm die jeweiligen Klangspektren auf.

Kim Krüger (20) und David Drabe (19) aus Wedel (Kreis Pinneberg) sowie Kevin Hockel (19) aus Appen (Kreis Pinneberg) haben bei der Jenoptik Advanced Systems GmbH die sogenannte digitalisierte Hand entwickelt. Dabei handelt es sich um einen Datenhandschuh, der in der Variante der drei Jungwissenschaftler ein realitätsnahes Greiferlebnis bietet, aber vergleichsweise preiswert ist. Mit ihrer digitalisierten Hand könnten beispielsweise Roboter ferngesteuert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Der Tag in Schleswig-Holstein | 26.05.2021 | 17:40 Uhr