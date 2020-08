Stand: 03.08.2020 11:18 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Sechs Leichtverletzte bei Unfall auf A1 bei Bargteheide

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 Hamburg Richtung Lübeck sind am Morgen sechs Menschen leicht verletzt worden, darunter auch zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren. Der Unfall führte zwischen dem Kreuz Bargteheide und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) zu Behinderungen und Staus im morgendlichen Berufsverkehr. Bei dem Zusammenstoß waren Autos, ein Wohnwagen und ein Lkw beteiligt.

18-Jähriger Autofahrer fährt in anderen Pkw

Ein 18 Jahre alter Autofahrer war nach Angaben der Polizei am Morgen mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Fahrspur in vorausfahrendes Auto gefahren. Durch den Aufprall wurde das Auto gegen ein Wohnwagengespann auf der mittleren Fahrspur und einen ganz rechts fahrenden Sattelzug geschleudert. Fünf der sechs Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. An der Unfallstelle war auch Batteriesäure ausgelaufen. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von bis zu sechs Kilometern.

Stau nach Unfall auf der A1 NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 03.08.2020 08:00 Uhr Autor/in: Anja Seligmann







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.08.2020 | 08:00 Uhr