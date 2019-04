Stand: 17.04.2019 14:32 Uhr

Sechs Jahre Haft wegen Messerangriff in Boostedt

Das Landgericht Kiel hat im Prozess um eine lebensgefährliche Messerattacke auf eine Frau in einer Unterkunft für Asylbewerber in Boostedt (Kreis Segeberg) den Angeklagten zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 35-Jährige seine ehemalige Lebensgefährtin Mitte September 2018 mit einem Messerstich in die Lunge lebensgefährlich verletzt hat. Die Kammer verurteilte ihn wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Mann nahm das Urteil weinend auf.

Mann schwieg vor Gericht

Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten in ihren Plädoyers sechs Jahre Haft für den 35-Jährigen gefordert. Der Mann hatte zu Prozessbeginn, auf Rat seines Verteidigers, vor Gericht geschwiegen. Nach Angaben eines Kriminalbeamten hatte er die Tat in ersten Vernehmungen bestritten. Zeugen und das Opfer belasteten ihn vor Gericht aber eindeutig.

Der Iraner und die Frau waren laut Anklage Anfang August 2018 nach Deutschland gereist - beide wurden zunächst in einem Zimmer in Boostedt untergebracht. Nach Gewalttätigkeiten gegen sie wurde der Mann in die Landesunterkunft Neumünster verlegt. Er durfte das Flüchtlingsheim Boostedt eigentlich nicht mehr betreten.

Weitere Informationen Boostedt: Flüchtling sticht auf Mitbewohner ein In der Unterkunft für Asylbewerber in Boostedt ist in der Nacht zu Donnerstag ein Bewohner durch Stiche schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung. mehr Auf Streife in der Flüchtlingsunterkunft Boostedt Im Sommer hatten sich Boostedter Bürger über einige Bewohner der Flüchtlingsunterkunft beschwert: Sie seien laut, würden pöbeln und stehlen. Daraufhin bekam die Polizeistation Verstärkung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.04.2019 | 12:30 Uhr