Sea-Watch-Kapitänin: "Einfahrt in den Hafen erzwingen"

Seit gestern liegt das Seenot-Rettungsschiff "Sea-Watch 3" in Sichtweite des Hafens der italienischen Insel Lampedusa. Die italienische Küstenwache patrouilliert mit einem Boot um das Schiff herum. Zusammen mit 42 Migranten an Bord und ihrer Crew wartet die Kieler Kapitänin Carola Rackete immer noch auf eine positive Entscheidung der italienischen Behörden, dass die geretteten Menschen von Bord gehen dürfen. Und sie kündigt an: "Wenn sie das nicht machen, werden wir heute Abend die Einfahrt in den Hafen erzwingen." Dabei beruft sie sich auf das Seerecht: "Eine Rettung ist abgeschlossen, wenn Menschen im Hafen sind. Und es gibt eine Pflicht zur Hilfeleistung."

Vor Lampedusa: Entscheidung steht heute an NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 27.06.2019 13:00 Uhr Kapitänin Carola Rackete gibt im Interview mit NDR Reporterin Nadia Kailouli Informationen über die aktuelle Situation an Bord. Heute will sie eine Entscheidung erzwingen.







Im eigenen Hoheitsgewässer haben die Italiener das Sagen

Dagegen steht allerdings ein ausdrückliches Verbot der italienischen Regierung, in italienische Hoheitsgewässer einzufahren. Nach dem Seerechtsübereinkommen, das auf dem Meer klare Grenzen zieht, gehört die sogenannte Zwölf-Meilen-Zone zum Staatsgebiet. Die friedliche Durchfahrt ziviler Schiffe muss geduldet werden. Ein Aufenthaltsrecht für ausländische Schiffe innerhalb der Zwölf-Meilen-Zone gibt es allerdings nicht. Und das Seerechtsübereinkommen erlaubt einem Staat, Zwangsmaßnahmen gegen Schiffe unter fremder Flagge in seinen Küstengewässern anzuwenden - wenn "legitime Eigeninteressen" vorliegen. Schiffe privater Seenotretter dürfen seit Juni 2018 nicht mehr in Italien einlaufen. Und Innenminister Matteo Salvini teilte mit, dass nach wie vor die Linie der geschlossenen Häfen gelte.

EU-Kommissar bittet um Aufnahme der Flüchtlinge

EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos appellierte am Donnerstag in Brüssel an alle EU-Länder, Solidarität zu zeigen. Voraussetzung für die Verteilung sei, dass die Menschen zunächst an Land gelassen würden. "Deshalb hoffe ich, dass Italien in diesem speziellen Fall zu einer schnellen Lösung für die Personen an Bord beitragen wird", so Avramopoulos.

Der italienische Innenminister Matteo Salvini rief Deutschland und die Niederlande auf, die geretteten Flüchtlinge aufzunehmen. Beiden Ländern hielt Salvini auf Twitter in unflätiger Sprache Untätigkeit vor. Falls sie die Aufnahme der Migranten zusagten, werde er diese umgehend in Lampedusa an Land lassen, erklärte er.

Sea-Watch-Crew droht strafrechtliche Verfolung

Trotz des Verbots hatte Rackete am Mittwochnachmittag entschieden, die "Sea-Watch 3" in italienische Gewässer zu steuern und den Hafen der Insel Lampedusa anzufahren. Damit riskieren die Kapitänin und ihre Crew, dass ihr Schiff festgesetzt wird und sie selbst strafrechtlich verfolgt werden. Seit Mitte des Monats gilt ein härteres Gesetz: Wer Menschen unerlaubt nach Italien bringt, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro rechnen.

Außerdem befürchtet Sea-Watch, dass Italien die "Sea-Watch 3" beschlagnahmen könnte. Dessen sei sie sich bewusst, sagte die Kieler Kapitänin. "Ich bin für die 42 auf dem Meer Geretteten verantwortlich und die halten es nicht mehr aus. Ihr Leben kommt vor jedem politischen Spiel", sagte Rackete. Eine Seemeile vor der Insel war das Rettungsschiff von der italienischen Küstenwache gestoppt worden.

"Sea-Watch 3" steuert trotz Verbots Lampedusa an NDR//Aktuell - 26.06.2019 21:45 Uhr Trotz fehlender Genehmigung hat das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" die italienische Küste angesteuert. NDR Reporter Jonas Schreijäg berichtet über die aktuelle Situation auf dem Boot.







Innenminister bezeichnet Kapitänin als "Schlaumeierin"

Italiens Innenminister Salvini reagierte am Mittwochabend mit einer Wutrede auf Facebook und bezeichnete die Kieler Kapitänin als "Schlaumeierin". Außerdem drohte er den EU-Partnern, Immigranten in Italien künftig nicht mehr zu registrieren. Laut Rackete hatte sich die Situation auf dem Schiff innerhalb eines halben Tages stark verschlechtert.

An Bord befinden sich auch zwei Journalisten des NDR. "Die Menschen sind traumatisiert, einige haben Folterwunden. Die Ärzte schreiben täglich Berichte, dass die Leute hier an Bord nicht weiter medizinisch und humanitär versorgt werden können", sagte Nadia Kailouli vom NDR Fernsehen schon am Mittwoch.

Finale einer zweiwöchigen Odyssee

Am 12. Juni hatte die "Sea Watch 3" in internationalen Gewässern 53 Menschen gerettet, unter ihnen neun Frauen, 39 Männer, zwei Kleinkinder und drei unbegleitete Minderjährige. Das seeuntaugliche Schlauchboot befand sich etwa 47 Seemeilen von der Küste Libyens entfernt. Die "Sea Watch 3" habe danach Kurs auf Lampedusa genommen, weil dies der einzige sichere Hafen in der Nähe sei, so Kapitänin Rackete. Seitdem steht sie in Verhandlungen mit den italienischen Behörden, die inzwischen elf Geflüchtete als medizinische Notfälle an Land gebracht haben.

