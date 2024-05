Stand: 29.05.2024 10:15 Uhr Schwimmkurs-Projekt am Kieler Ostufer läuft gut an

Um Kindern besonders aus einkommensschwachen Familien beim Schwimmenlernen zu helfen, arbeitet ein Projekt am Ostufer Kiels eng mit dortigen Schulen zusammen. Der Schwimmkurs ist eine Kooperation zwischen der Andreas-Gayk-Schule, dem AWO Kreisverband Kiel und der Initiative gegen Kinderarmut. Ziel ist, dass Kinder Freude am Schwimmenlernen bekommen. Allein in der ersten Woche haben von 80 Kindern 23 das Bronzeabzeichen und 15 das Seepferdchen gemacht. Drei Schwimmlehrer bringen den insgesamt 314 Kinder aus den zwölf Kooperationsschulen im Freibad in Gaarden das Schwimmen bei. Sie kommen alle vom Kieler Ostufer.

