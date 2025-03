Stand: 19.03.2025 07:42 Uhr Schwimmbäder in Kiel, Preetz und Neumünster werden saniert

In öffentlichen Schwimmbädern in Kiel, Preetz oder Neumünster laufen derzeit Sanierungsarbeiten - der Badebetrieb ist deswegen teilweise eingeschränkt. In Kiel wird beispielsweise die Schwimmhalle Schilksee grundsaniert. Das Hauptbecken soll laut Stadt im kommenden Jahr wieder öffnen, das Lehrbecken folgt etwas später. Nach einigen Sanierungsarbeiten und zeitweisen Schließungen in den vergangenen Jahren läuft der Betrieb im Hörnbad in der Landeshauptstadt wieder wie gewohnt.

Schwimmhalle Preetz mindestens bis Sommer dicht

In Preetz (Kreis Plön) ist die Schwimmhalle seit Anfang des Jahres wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Diese werden voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien dauern, so Bürgermeister Tim Brockmann (CDU). Ein genauer Zeitpunkt könne aber noch nicht genannt werden, da stets etwas Unvorhersehbares passieren könne, so Brockmann. Die Stadt investiert aktuell 2,5 Millionen Euro - das Geld fließt vor allem in die Wasseraufbereitung und die Elektrotechnik.

Im Bad am Stadtwald in Neumünster sind im vergangenen Sommer starke Beschädigungen am Dach des Sportbeckens festgestellt worden. Laut der Webseite der Stadtwerke Neumünster werden die Arbeiten bis Ende des Jahres dauern - solange bleibt das Sportbecken geschlossen.

Weitere Informationen Hallenbäder in SH: Zustand und Eintrittspreise in der Übersicht Bei etwa jedem dritten Hallenschwimmbad in Schleswig-Holstein gibt es einen erheblichen Modernisierungsbedarf. mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Kreis Plön Kiel