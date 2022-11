Schwierige Löscharbeiten nach Großbrand in Kellinghusen Stand: 10.11.2022 08:21 Uhr Am Mittwochnachmittag ist eine Lagerhalle auf dem alten Kasernengelände in Kellinghusen in Brand geraten. In der Halle wurden Stroh, Autoteile, Farben und Lacke gelagert. Noch am Donnerstagmorgen waren etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

In Kellinghusen (Kreis Steinburg) ist am Mittwochnachmittag auf einem ehemaligen Kasernengelände eine Halle in Brand geraten. In dem 60 Meter langen Gebäude waren Strohballen sowie Reifen und Diesel gelagert, wie die Feuerwehr Kellinghusen am Donnerstag mitteilte. Erst um kurz vor Mitternacht hätten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle gehabt, hieß es weiter. Bis zu 140 Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauerten auch am Donnerstagmorgen noch an.

Löscharbeiten bis in den Donnerstagmorgen

Die größte Herausforderung für die Einsatzkräfte: Das Stroh müsse zunächst aus der Halle geholt werden, um an alle Glutnester zu kommen. Gefahren für die Umwelt durch die in Brand geratenen Autoteile konnte ein Gefahrenlöschzug der Feuerwehr verhindern. Aufgrund der starken Rauchentwicklung gab die Feuerwehr zunächst eine Gefahrenmeldung heraus, Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Diese wurde am Donnerstagmorgen wieder aufgehoben.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist bisher nicht geklärt. Verletzt wurde niemand.

